Layers of Fear: Das stimmige Intro zum Horror-Thriller steht zur Ansicht bereit

Mit "Layers of Fear" kehrt die Horrorserie aus dem Hause Bloober Team im kommenden Monat auf den PC und die aktuellen Konsolen zurück. Zur Einstimmung auf das düstere Abenteuer steht ab sofort das Cinematic-Intro zur Ansicht bereit.

"Layers of Fear" erscheint im Juni 2023.

Beim in wenigen Wochen erscheinenden Horror-Titel „Layers of Fear“ wird es sich um eine der ersten großen Produktionen handeln, die laut Entwicklerangaben regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten und Features der Unreal Engine 5 machen wird.

Um euch die Wartezeit bis zum Release ein wenig zu versüßen und euch gleichzeitig auf die vor euch liegenden Schrecken einzustimmen, stellte das verantwortliche Entwicklerstudio Bloober Team heute das Cinematic-Intro zu „Layers of Fear“ zur Verfügung. Das Intro geht etwas näher auf die Handlung des Abenteuers ein und steht unterhalb dieser Meldung zur Ansicht bereit.

Laut den Machern von Bloober Team handelt es sich bei „Layers of Fear“ um nicht weniger als die bisherige Krönung der Horror-Serie, die sowohl Fans als auch Neulinge begeistern wird.

Entwickler versprechen eine schaurige Atmosphäre

Weiter hieß es in der offiziellen Ankündigung, dass der Horror-Titel sowohl mit einer spannenden Geschichte als auch einer schaurigen Atmosphäre aufwartet, die den beiden Vorgängern in nichts nachsteht. Bei der Gestaltung der Spielwelt profitierten die Entwickler von Bloober Team von der Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5, von der laut eigenen Angaben reger Gebrauch gemacht wird.

Geboten werden unter anderem eine Darstellung in der 4K-Auflösung oder die Unterstützung von Ray-tracing und HDR. Neben dem Hauptspiel von „Layers of Fear“ ist zudem der „The Final Note“ genannte DLC enthalten, der euch einen alternativen Blick auf die Spielwelt und die Geschehnisse der Serie ermöglichen wird.

Spielerisch orientiert sich „Layers of Fear“ an seinen Vorgängern und bietet euch die Möglichkeit, die schaurige Spielwelt in der First-Person-Perspektive zu erkunden, kleinere Rätsel zu lösen und den Geheimnissen der Geschichte nachzugehen.

„Layers of Fear“ erscheint im Juni 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Wie heute bekannt gegeben wurde, wird am 15. Mai 2023 eine Demo auf Steam veröffentlicht. Ob diese den Weg auf die Konsolen findet, ist noch unklar.

