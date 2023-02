Layers of Fear: Release-Zeitraum, Namensanpassung und neuer Trailer

"Layers of Fear" nähert sich der Veröffentlichung. Ein neuer Trailer verrät, welchen Monat sich Fans rot im Kalender einkreisen müssen. Ebenfalls wurde der Name angepasst.

Zu „Layers of Fear“ gibt es heute gleich drei Neuigkeiten. Einerseits wurde die Namensgebung geändert. Nachdem der Titel bisher als „Layers of Fears“ beworben wurde, da der Titel die Elemente der ersten beiden „Layers of Fear“-Titel enthält, wurde das „s“ am Ende gestrichen.

Neuigkeit Nummer 2 ist die Nennung des Veröffentlichungszeitraums. Nachdem bisher grob die Rede davon war, dass „Layers of Fear“ im laufenden Jahr auf den Markt kommen wird, können sich Interessenten fortan auf einen Launch im Juni einstellen. Bestätigt wird dieser Zeitraum mit Neuigkeit Nummer 3: Denn unterhalb dieser Zeilen ist ein neuer Trailer eingebettet, der auf die Release-Planung aufmerksam macht.

Der Trailer beschreibt grob, was Spieler in „Layers of Fear“ erwartet und zeigt auch winzige Ausschnitte aus dem Gameplay-Geschehen, die deutlich machen, dass zartbesaitete Spieler den Kauf durchaus überdenken sollten. Zwischendurch heißt es dann kurz und knapp: „Erscheint im Juni 2023“.

Erlebt die Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven

Im Verlauf der Horrorerfahrung erkunden die Spieler ein viktorianisches Herrenhaus, das mit Kunstwerken bedeckt ist und den Verstand des dort beheimateten Malers bröckeln lässt. Dabei durchstöbern sie das sich ständig verändernde Haus, um die benötigten Materialien für das größte Meisterwerk des Künstlers zu finden, während es zugleich gilt, die Vergangenheit zu bewältigen.

Ebenfalls sind die einstigen Zusatzinhalte mit dabei, darunter die „Inheritance“-Erweiterung: „Erzählt aus der Perspektive der Tochter des Malers, suchst du nach Antworten. Welche Geheimnisse birgt dieses Gehöft? Wirst du den Wahnsinn, der deinen Vater befallen hat, jemals wirklich verstehen? Kannst du ihm jemals verzeihen? Das Haus birgt vielleicht alles, was du wissen musst… wenn du es ertragen kannst, deine Vergangenheit noch einmal zu erleben“, so die Macher.

Zu den Bestandteilen von „Layers of Fear“ gehört ebenfalls die Zusatz-Episode „The Final Note“. Sie wird aus der Perspektive der Muse des Malers erzählt. Diese zusätzliche Erzählung soll die Sicht auf die Charaktere des ersten Spiels und ihre Handlungen verändern. Hinzu kommen die Inhalte von „Layers of Fear 2“ und der Erweiterung “The Lighthouse”.

„Layers of Fear“ basiert auf der Unreal Engine 5 und befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in der Entwicklung. Nachfolgend steht der Trailer zum Release-Zeitraum zur Ansicht bereit.

