Revenant Hill: Neues Spiel der Entwickler von Night in the Woods angekündigt

Die Entwickler hinter dem Story-Adventure „Night in the Woods“ haben bei dem kürzlich veranstalteten PlayStation Showcase ihr neues Projekt vorgestellt. Auch in „Revenant Hill“ geht es wieder um Katzen.

In 2017 konnten die Entwickler von Secret Lab und Infinite Fall mit ihrem schrägen Story-Adventure „Night in the Woods“ überzeugen. In dem Spiel verkörpern die Nutzer die Katze Mae Borowski, die das College schmeißt und wieder zu ihren Eltern nach Possum Springs zieht. Zufällig deckt Mae ein mysteriöses Geheimnis auf, dass ihre Heimatstadt seit vielen Jahren geheimhält.

Nun hat das Team hinter dem Indie-Hit sein neues Projekt angekündigt. Das neu gegründete Studio The Glory Society stellte „Revenant Hill“ vor, in dem es die Spieler mit der Katze Twigs zu tun bekommen.

Spieler müssen als Katze Twigs über die Runden kommen

The Glory Society, kurz Glory genannt, ist ein kooperatives Spielestudio mit einem kleinen Team. Zu den Entwicklern gehören auch Bethany Hockenberry und Scott Benson, die Autoren und Narrative Designer von „Night in the Woods“. Das kommende „Revenant Hill“ wird vom Publisher Finji veröffentlicht und soll für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC erscheinen. Ein genaues Datum ist bis jetzt allerdings noch nicht bekannt.

In dem Spiel schlüpft man in das Fell der Katze Twigs, die im Jahr 1919 über die Runden kommen muss. Nachdem die Scheune, in der sie lebte, abgebrannt ist, kommt die Katze in einem nassen Holzscheit in der Nähe eines Friedhofs unter. Jedoch verlangt die in der Nähe lebende Eule Miete und Twigs muss einen Weg finden, Geld zu verdienen und zu überleben. Der erste Trailer zu dem Titel zeigt einen ähnlichen Grafikstil wie es schon bei „Night in the Woods“ der Fall war. Auch Twigs sieht der Protagonistin des ersten Spiels, Mae Borowski, zum Verwechseln ähnlich.

„Baue Pflanzen an, um sie auf dem geheimen Markt zu verkaufen oder für deine eigenen Zwecke zu nutzen“, schrieben die Entwickler in einem Beitrag auf dem PlayStation-Blog. „Schlage Wurzeln. Lauf durch die Felder und die Bäume. Beobachte, wie die Jahreszeiten vergehen. Finde Freunde, die zu Nachbarn werden, die zur Familie werden. Mache dir auch Feinde. Das ist manchmal unvermeidlich. Finde heraus, was die Geister wollen. Veranstalte immer ehrgeizigere Partys für Hexen und Dämonen und andere Dinge, die keine richtigen Namen haben. Verstricke dich in einer Welt, die sich mitten in einem gewaltigen Wandel befindet. Gründe aus Versehen eine Gemeinschaft. Tanze Square Dance mit einem Opossum. Esse Mäuse.“

