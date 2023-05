Final Fantasy XVI: Director Takai erklärt den Verzicht auf nutzbare Luftschiffe und Fahrzeuge

Wie Game-Director Hiroshi Takai bestätigte, werden wir in "Final Fantasy XVI" auf nutzbare Luftschiffe und andere Fahrzeuge verzichten müssen. Laut Takai ist diese Design-Entscheidung auf die Art und Weise, wie wir durch die Welt des neuen Ablegers reisen, zurückzuführen.

Im Gespräch mit den Kollegen der GameInformer sprach Game-Director Hiroshi Takai über das in wenigen Wochen erscheinende Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ und räumte ein, dass die Spielerinnen und Spieler auf ein vertrautes Element der Vorgänger verzichten müssen.

Die Rede ist von den nutzbaren Luftschiffen, Booten oder anderen Fahrzeugen, mit denen wir in der Hauptreihe von „Final Fantasy“ immer wieder bedacht wurden. Mit den Luftschiffen war es beispielsweise nicht nur möglich, die Welt der Hauptableger zu erkunden. Zudem gab es immer wieder Orte und Geheimnisse, die nur mit den Luftschiffen oder anderen Fahrzeugen entdeckt beziehungsweise erreicht werden konnten.

Laut Takai ist die Entscheidung, in „Final Fantasy XVI“ auf die Luftschiffe und auch Boote zu verzichten, auf den Aufbau der Welt zurückzuführen.

Der Fokus liegt auf Schnellreisen

Wie Takai ausführte, liegt der Fokus bei der Fortbewegung durch die Spielwelt auf der Schnellreise, mit der ihr von Schauplatz zu Schauplatz reist. Allerdings werden die beliebten Chocobos wieder mit von der Partie sein. „Um die Wahrheit zu sagen, wird es bei den Chocobos bleiben“, so der verantwortliche Game-Director auf die Frage, welche Fortbewegungsmöglichkeiten geboten werden.

„In den früheren Final Fantasy-Spielen gab es zum Reisen Kanus, Boote oder Autos. Aber in Final Fantasy XVI, da unser Spiel auf dieser Hauptweltkarte basiert und man von dort aus reist und Schnellreisen macht, stellten wir fest, dass es keinen wirklichen Bedarf an einem erweiterten Reise-System gab. Also ja, derzeit haben wir nur das Laufen und die Chocobos.“

Angesichts der Tatsache, dass in „Final Fantasy XVI“ auf eine klassische offene Welt verzichtet wird, dürfte der Verzicht auf nutzbare Luftschiffe und andere Fahrzeuge für die meisten nur wenig überraschend kommen.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

