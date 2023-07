Wayfinder: Early Access auf PS4, PS5 und PC hat einen Termin

Das charakterbasierte Online-Action-Rollenspiel "Wayfinder" wird am 15. August 2023 via Early Access für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Vorgestellt werden schon heute der Charakter Venomess, die Founder's Packs, spielinterne Housing-Systeme und der Reward-Tower.

Das Free-to-Play-Action-RPG „Wayfinder“ startet auf den Konsolen PS4 und PS5 sowie auf dem PC in Kürze in den Early Access. Geöffnet werden die Pforten demnach am 15. August 2023, wie Airship Syndicate und Digital Extremes heute bekanntgaben. Einen animierten Trailer können sich interessierte Spieler unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Um am Early Access teilnehmen zu können, müssen Spieler ein Founder’s Pack erwerben, mit dem sie den Charakter Venomess sofort spielen dürfen. Inbegriffen sind ebenfalls die ersten beiden Seasons und ein Battle Pass-ähnlicher Reward-Tower, der 100 Belohnungen enthält.

„Der Reward-Tower von Wayfinder ist eine neue Variante des traditionellen Battle Pass und bietet über 100 einzigartige Gegenstände. Der Belohnungsturm läuft nach dem Kauf nie ab und gewährt außerdem Zugang zu den neuesten Charakteren der jeweiligen Saison, so dass jeder die Freiheit hat, wirklich nach seinem Geschmack zu spielen und die Inhalte auszuwählen, die ihm am wichtigsten sind“, heißt es dazu.

„Wayfinder“-Gründerpakete können über die Store-Plattform der Wahl aufgerüstet werden und sind in vier Stufen erhältlich: Basispaket, Initiatenpaket, Erwachtes Paket und Erhabenes Paket, jeweils mit exklusiven Belohnungen und ikonischen Gegenständen.

Apartment mit weiteren Möglichkeiten

Alle Spieler werden außerdem Zugang zu einem Apartment haben. Es ist laut Entwickler ein aufstrebendes Wohnsystem, das im Spielverlauf erweitert wird. In ihrem Apartment können Spieler mächtige Artefakte ausrüsten, die ihren Charakteren Stärkungszauber und Segen gewähren. Ebenfalls ist es möglich, die Einrichtung individuell anzupassen.

Der Creative Director Joe Madureira betonte im Zuge der Ankündigung des Termins: „Der Early Access ist ein großer Meilenstein für das gesamte Studio. Traditionell haben wir Spiele wie Darksiders Genesis oder Ruined King: A League of Legends Story in einer Box veröffentlicht und uns dann dem nächsten Projekt zugewandt. Es ist unglaublich aufregend, dass dies wirklich der Anfang ist.“

Related Posts

„Wayfinder“ wird vom 23. bis 27. August 2023 auf der Gamescom einen Auftritt haben. Ausgewählte Besucher haben laut der heutigen Pressemeldung die exklusive Gelegenheit, das Spiel in die Hand zu nehmen, den Creative Director Joe Madureira zu treffen, limitierte Spielartikel zu gewinnen oder an Fototerminen teilzunehmen.

Weitere Informationen zu „Wayfinder“ sind auf dem offiziellen PlayStation Blog zusammengefasst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Wayfinder.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren