Mortal Kombat 1: Wie umfangreich ist der Story-Modus? Entwickler klären auf

Mit „Mortal Kombat 1“ geht die legendäre Fighting-Titel-Serie der NetherRealm Studios noch in diesem Sommer in ihre nächste Runde. Wie bereits in der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, wird auch dieses Mal ein Story-Modus mit von der Partie sein.

Nachdem sich die Spielerinnen und Spieler in den vergangenen Wochen die Frage stellten, wie umfangreich der Story-Modus ausfallen wird, wurde diesbezüglich nun für Klarheit gesorgt. Wie Ed Boon von den NetherRealm Studios auf Nachfrage bestätigte, wird sich der Umfang des Story-Modus von „Mortal Kombat 1“ an seinen Pendants aus „Mortal Kombat X“ beziehungsweise „Mortal Kombat 11“ orientieren.

Dies bedeutet in der Praxis, dass es möglich sein wird, den Story-Modus in sechs bis acht Stunden abzuschließen. Wer sämtliche Geheimnisse entdecken und alle optionalen Herausforderungen meistern möchte, wird ein paar Stunden länger beschäftigt sein.

Ein neues Universum mit Überraschungen

„Mortal Kombat 1“ wurde von den Entwicklern der NetherRealm Studios bewusst als Reboot konzipiert, in dem unser Weg in ein brandneues Universum führt, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde. Gleichzeitig dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit zahlreichen alten Bekannten und Fan-Favoriten wie Scorpion, Rain, Sub-Zero, Raiden, Johnny Cage oder Kung Lao freuen, die in zum Teil überraschenden Rollen ein Comeback feiern werden.

Zu den spielerischen Neuerungen von „Mortal Kombat 1“ gehören die Kameo-Kämpfer, die euch im Kampf mit individuellen Fähigkeiten unterstützen und strategisch klug eingesetzt den Unterschied machen können. Wie die NetherRealm Studios kürzlich klar stellten, verfügen die Kameo-Kämpfer sogar über eigene Fatality-Finisher und können somit genutzt werden, um einen Kampf endgültig zu entscheiden.

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

Similar to MKX-11 — Ed Boon (@noobde) July 27, 2023

