Mortal Kombat 1: Gamescom-Auftritt und Video mit Johnny Cage und Scorpion

Besucher der Gamescom 2023 können sich persönlich mit "Mortal Kombat 1" auseinandersetzen. Zudem wurde ein Kombat-Cast-Video veröffentlicht, in dem Johnny Cage und Scorpion in den Mittelpunkt des Interesses rücken.

Spieler, die sich vor dem Launch in „Mortal Kombat 1“ duellieren möchten, haben im August im Rahmen der Gamescom eine Gelegenheit dazu. Darauf verweisen die Entwickler in einem Tweet, der auf dem offiziellen Twitter-Kanal von „Mortal Kombat 1“ freigeschaltet wurde. So können Fans auf der in Köln stattfindenden Messe eine First-Hand-Session genießen.

Stattfinden wird die Gamescom 2023 vom 23. bis zum 27. August 2023. Tickets sind weiterhin bestellbar, allerdings müssen Besucher auch in diesem Jahr wieder einen gestiegenen Eintrittspreis hinnehmen.

Kombat Kast 1 mit Johnny Cage und Scorpion

Außerdem wurde auf Youtube eine Ausgabe der Kombat-Cast-Reihe veröffentlicht. Darin sorgen Tyler Lansdown, Derek Kirtzic und Stephanie Brownback für eine Analyse eines QA-Kampfes zwischen Johnny Cage und Scorpion in „Mortal Kombat 1“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit „Mortal Kombat 1“ erwartet die Spieler eine neue Geschichte mit ikonischen Helden und Schurken. Die Macher versprechen ein breites Spektrum an Kämpfern mit neuen Hintergrundgeschichten. Zur Ausstattung gehören unter anderem Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke und Rain.

Ebenfalls können sich Spieler von „Mortal Kombat 1“ auf eine separate Liste mit Kameo-Kämpfern einstellen, die während eines Kampfes unterstützend eingreifen.

Das könnte euch ebenfalls zu Mortal Kombat 1 interessieren:

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC (Steam und Epic Games Store) erscheinen und eine deutsche Sprachausgabe bieten.

Frühe Käufer werden einmal mehr belohnt. So erhalten Vorbesteller von „Mortal Kombat 1“ Shang Tsung als spielbaren Charakter. Und wer das Spiel für PlayStation 5 oder Xbox Series X/S vorbestellt, kann sich mit einem Zugang zur Beta selbst belohnen. Sie wird im August zur Verfügung gestellt.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren