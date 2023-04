Gamescom 2023: Ticket-Shop für Vorverkauf startet heute

In wenigen Monaten startet in Köln die Gamescom 2023. Spieler, die garantiert dabei sein möchten, können sich ihr Ticket im Vorverkauf sichern. Der entsprechende Online-Shop wird heute eröffnet.

Nachdem die E3 2023 in diesem Jahr abgesagt wurde, hält die Kölner Messe an der Gamescom 2023 fest. Und Spieler, die im August vor Ort sein möchten, können ab heute eines der Tickets in ihren Besitz bringen. Im Laufe des Tages wird der Vorverkauf der Eintrittskarten für die diesjährige Spielemesse eröffnet.

Den Ticketshop zur Gamescom 2023 findet ihr auf der offiziellen Webseite der Messe.

Gamescom 2023 findet im August statt

Stattfinden wird die Gamescom 2023 vom 23. bis zum 27. August auf dem Kölner Messegelände. Und einmal mehr wird Geoff Keighley mit seiner Show Opening Night Live für die Eröffnung sorgen, die digital überragen wird.

Für Besucher vor Ort gelten die folgenden Zeiten:

Öffnungszeiten der Gamesocm 2023:

Mittwoch, 23. August: 9 bis 19 Uhr (Einlass Wild-Card-Besucher ab 13 Uhr)

9 bis 19 Uhr (Einlass Wild-Card-Besucher ab 13 Uhr) Donnerstag, 24. August: 9 bis 20 Uhr (Privatbesucher ab 10 Uhr)

9 bis 20 Uhr (Privatbesucher ab 10 Uhr) Freitag, 25. August: 9 bis 20 Uhr (Privatbesucher ab 10 Uhr)

9 bis 20 Uhr (Privatbesucher ab 10 Uhr) Samstag, 26. August: 9 bis 20 Uhr

9 bis 20 Uhr Sonntag, 27. August: 9 bis 20 Uhr (Außengelände bis 17 Uhr)

Business Area (für Fachbesucher und Presse):

Mittwoch, 23. August: 9 bis 19 Uhr

9 bis 19 Uhr Donnerstag, 24. August: 9 bis 20 Uhr

9 bis 20 Uhr Freitag, 25. August: 9 bis 20 Uhr

Preise für Eintrittskarten

Die Preise der Tickets liegen noch nicht vor. Aber sollte alles wie im vergangenen Jahr bleiben, dann müssen Besucher der Gamescom 2023 mit den folgenden Kosten rechnen.

Donnerstag und Freitag:

Tageskarte: 18 bis 25 Euro

18 bis 25 Euro Familien-Tageskarte: 40 Euro

40 Euro Abendkarte (Eintritt ab 16 Uhr): 9 Euro

Samstag und Sonntag:

Tageskarte: 23 bis 30,50 Euro

23 bis 30,50 Euro Familien-Tageskarte: 50 Euro

50 Euro Abendkarte (Eintritt ab 16 Uhr): 9 Euro

Wir werden die Preise aktualisieren, sobald der Ticket-Shop geöffnet wurde und die Beträge für dieses Jahr feststehen.

Zu Beachten ist, dass die Tageskarten zum einmaligen Einlass auf das Messegelände berechtigen und der Anspruch nach dem Verlassen des Geländes erlischt. Ebenfalls verweist die Gamescom auf 3-Tage-Karten, die zum Eintritt der Messe in der Zeit vom 24. bis 28. August 2023 berechtigen. Mit einem Green-Ticket können sich Besucher zudem mit einem Euro an der Aufforstung des Gamescom Forest beteiligen.

Kleinkinder unter 4 Jahren haben keinen Zutritt zur Gamescom 2023, auch nicht in Begleitung eines Erwachsenen. Fachbesucher müssen wiederum mindestens 18 Jahre alt sein.

