Gamescom Opening Night Live: Eröffnungsevent von Geoff Keighley bestätigt

Auch in diesem Jahr soll die Gamescom mit der Opening Night Live beginnen. Nun bestätigte Veranstalter Geoff Keighley die Austragung und nannte den Termin: Das Event findet am 22. August – wie immer an einem Dienstag – statt.

Keighley freut sich schon, den Fans und der Gaming-Industrie in Köln wiederzubegegnen. Erneut könnt ihr die Ereignisse dank Live-Streaming von zuhause aus mitverfolgen.

Sowohl Ankündigungen als auch Updates zu bekannten Spielen sind zu erwarten. Die Highlights werden vermutlich wie letztes Jahr im Vorfeld über die sozialen Medien bekanntgegeben. Unter anderem waren auf der ONL 2022 „Hogwarts Legacy“, „The Callisto Protocol“ und „Gotham Knights“ zu sehen.

Spieler äußern ihre Wünsche

Ein Nutzer in den Kommentaren vermutet Neuigkeiten zu „Death Stranding 2“. An anderer Stelle fragt jemand nach „Marvel’s Spider-Man 2“, das offenbar im September erscheinen soll. Jemand anderes verlangt wiederum nichts geringeres als einen Trailer zu „Final Fantasy VII Rebirth“. Bei solch hohen Erwartungen könnte der ein oder andere Spieler sicherlich enttäuscht werden.

Während die Gamescom nach 2022 erneut in physischer Form stattfindet, fällt die E3 ein weiteres Mal aus. Das haben die Veranstalter Ende März offiziell bekanntgegeben. Wie wir kürzlich berichteten, kommt im Sommer aber trotzdem keine Langeweile auf.

Die Opening Night Live ist nicht die einzige Veranstaltung, die Keighley für diesen Sommer plant. Denn auch das Summer Game Fest findet wieder statt – am 8. Juni. Und eventuell findet vorher bereits ein großer PlayStation Showcase statt.

