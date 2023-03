E3 2023: Trotz Absage – Der Juni und die Folgemonate werden definitiv nicht langweilig

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage kam die endgültige Absage der E3 2023 leider alles Andere als überraschend. Auch wenn der eine oder andere der ehemals wichtigsten Messe für Videospiele sicherlich nachtrauern dürfte, kann im Juni von Langeweile wahrlich keine Rede sein.

In die Bresche springt zum einen das aus den Vorjahren bekannte und von Geoff Keighley moderierte Summer Game Fest, das in Zeiten der COVID-19-Pandemie ins Leben gerufen wurde und Entwicklern beziehungsweise Publishern im Rahmen von diversen digitalen Events die Möglichkeit bot, Projekte vorzustellen und neue Titel anzukündigen.

Wie Keighley im Dezember bestätigte, wird das Summer Game Fest in diesem Juni zurückkehren und uns erneut mit zahlreichen Neuankündigungen versorgen. „Traditionell werden wir tonnenweise aufregende Ankündigungen von den Entwicklern haben, die die Spielebranche vorantreiben. Und wir werden noch einmal andere digitale Events, Demos und weitere Überraschungen der Publisher hervorheben, die in den kommenden Monaten angekündigt werden“, so Keighley.

Los geht es mit dem großen Eröffnungs-Event am 8. Juni 2023 um 21 Uhr unserer Zeit.

Was planen PlayStation, Ubisoft und Xbox?

Ebenfalls schon vor einer ganzen Weile bestätigt wurde der diesjährige Xbox Games Showcase, der von einer Direct-Show zum im September 2023 erscheinenden Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ begleitet und am 11. Juni 2023 stattfinden wird. Welche Titel die diversen Xbox-Studios vorstellen werden, ist aktuell noch unklar. Als gesetzt gilt zumindest „Hellblade 2: Senua’s Sacrifice“, das sich derzeit bei Ninja Theory in Entwicklung befindet. Auch neue Details zu „Fable“, „Avowed“ oder „Everwild“ werden erwartet. Selbiges gilt für verschiedene Neuankündigungen.

Ubisoft setzt in diesem Jahr einmal mehr auf ein eigenes Event. Wie der Publisher in dieser Woche bekannt gab, wird das „Ubisoft Forward“-Format am 12. Juni 2023 um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit zurückkehren. Nähere Details nannte Ubisoft zwar nicht, als sicher gilt jedoch, dass wir uns unter anderem auf die Präsentationen von „Assassin’s Creed: Mirage“, „The Crew: Motorfest“ und „Avatar: Frontiers of Pandora“ freuen dürfen.

Traditionell nutzt Ubisoft die hauseigenen Events zudem für mindestens eine Neuankündigung.

✨SAVE THE DATE ✨ Join us on June 12 at 10 AM PST for #UbiForward live from Los Angeles, for game updates and reveals! 👉 https://t.co/OHJXAPwlmg — Ubisoft (@Ubisoft) March 28, 2023

Die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment beziehungsweise PlayStation wollten sich zu ihren Plänen für den Gaming-Sommer 2023 noch nicht äußern. Allerdings berichtete Giant Bombs Jeff Grubb vor wenigen Wochen, dass ein großer PS5 Games-Showcase geplant ist, der noch vor dem geplanten Start der mittlerweile abgesagten E3 2023 (13. – 16. Juni 2023) stattfinden wird.

Laut dem als gut vernetzten Insider wird mit dem Event „die nächste Phase des PS5-Zyklus eingeläutet“ – darunter mit einer spektakulären Ankündigung von Bluepoint Games. Bestätigt wurden die Angaben von Grubb bislang nicht.

Weitere Publisher, die eigene Events planen, sind Digital Devolver oder Tencent. Ein Fragezeichen steht aktuell noch hinter anderen Branchengrößen wie Electronic Arts, Nintendo oder Activision Blizzard, die bisher offen ließen, ob sie ebenfalls entsprechende Events planen oder ob mögliche Ankündigungen beispielsweise im Rahmen des Summer Game Fest 2023 vorgenommen werden.

Nach dem zu erwartenden heißen Juni geht es für hiesige Spielerinnen und Spieler im August weiter. Die Rede ist natürlich von der Gamescom 2023, die vom 23. bis zum 27. August 2023 in Köln stattfindet.

Und dann wäre da noch die diesjährige Tokyo Game Show, die vom 21. bis zum 24. September 2023 ihre Pforten öffnet und vor allem für Freunde japanischer Videospielkost unterhaltsame Ankündigungen bereit halten dürfte.

Production is ramping up on our biggest @SummerGameFest ever – the video game industry comes together this June, kicking off live from @youtubetheater on Thursday, June 8. Stay tuned for more details! pic.twitter.com/2qlZJKdCzl — Summer Game Fest (@summergamefest) March 28, 2023

