PS5-Boost setzt sich fort: 60 Prozent mehr Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr

Nachdem Sony vor einem Jahr eine Preiserhöhung vornahm und die PS5 ganze 50 Euro teurer machte, entwickelte sich der zu zahlende Betrag in den vergangenen Monaten in eine gegenläufige Richtung. Statt 550 Euro werden für die Disk-Edition in der Regel nur noch um die 450 Euro fällig, was allerlei Preisaktionen zu verdanken ist.

Die inzwischen uneingeschränkte Verfügbarkeit und die Preiskorrekturen haben wie zu erwarten steigende Absatzzahlen zur Folge – beispielsweise in Großbritannien. Die PS5 konnte dort im August 2023 im Monatsvergleich einen Verkaufsanstieg von 42 Prozent verzeichnen, wie aus den neuesten GfK-Daten hervorgeht. Unter Berücksichtigung der Verkäufe des bisherigen Jahres (year-to-date) ergibt sich im Jahresvergleich ein Zuwachs um 60 Prozent.

Sony und mehrere Händler hatten in den Sommermonaten verschiedene Bundles und temporäre Preisnachlässe im Angebot. Im vergangenen Monat wurden in Großbritannien darauf aufbauend insgesamt 135.000 Spielkonsolen verkauft, was einer Steigerung von acht Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres entspricht.

PS5 auf Erfolgskurs: Nintendo Switch und Xbox kämpfen mit rückläufigen Verkaufszahlen

Dass vor allem die PS5 in Großbritannien den Hardware-Absatz ankurbeln konnte, zeigt ein Blick auf die anderen Konsolen. Die Verkaufszahlen der Nintendo Switch verlangsamten sich in diesem Jahr. Im August gab es einen Rückgang um fünf Prozent im Vergleich zum Vormonat und die Gesamtverkäufe in diesem Jahr gingen um zehn Prozent zurück.

Die Xbox konnte im August immerhin einen kleinen Anstieg verzeichnen: Die Verkäufe der Xbox Series S und X stiegen im Vergleich zum Vormonat um sieben Prozent. Trotzdem bleibt das Konsolen-Duo hinter der Switch und PS5 zurück. Seit Jahresanfang gingen die Verkaufszahlen fast um ein Viertel nach unten. Mit “Starfield” und “Forza Motorsport” ist Microsoft für das Weihnachtsgeschäft allerdings gut aufgestellt.

Im vergangenen Monat erfreuten sich gleich vier verschiedene PS5-Controller großer Beliebtheit unter den Zubehörartikeln, darunter der DualSense in Weiß, Schwarz sowie Cosmic Red und Starlight Blue.

In puncto Software setzte sich “FIFA 23” im August als meistverkauftes Spiel durch, gefolgt von “Armored Core 6: Fires of Rubicon”, “Grand Theft Auto 5″ sowie “Red Dead Redemption 2” und dessen Vorgänger.

Die PS5 wurde im November 2020 veröffentlicht und weltweit rund 42 Millionen Mal ausgeliefert. Gerüchten zufolge soll noch in diesem Jahr ein neues Modell mit einem abnehmbaren Laufwerk folgen. Die Ankündigung steht weiterhin aus.

