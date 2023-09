PS5: Bundle mit Final Fantasy 16 zum Sparpreis im Sale

Dank einiger Angebote bekommen Spieler die PS5 als Disk-Edition seit einigen Wochen zum Preis von rund 450 Euro. Hinzu gesellte sich ein neuer Sale, der ein Bundle bestehend aus der Konsole und dem Rollenspiel „Final Fantasy 16“ günstiger macht.

Otto verkauft die PS5 mit Disk-Laufwerk samt „Final Fantasy 16“ momentan zum reduzierten Preis von 489,99 Euro. Regulär würden für das Paket 90 Euro mehr fällig werden. Beigelegt wird das Spiel offenbar auf Disk, sodass sich Käufer nicht mit der Download-Fassung begnügen müssen.

Hier gehts zum Angebot*: PS5 mit FF16 zum Schnäppchenpreis

Auch die PlayStation Mega-Deals sind weiterhin gültig, sodass Spieler, die lediglich an der Konsole interessiert sind, zum Preis von 449,99 Euro zuschlagen können.

PS5 mit Laufwerk für 449,99 Euro*:

Die preisreduzierten Konsolen sind Teil eines größeren PlayStation-Sales, der von mehreren Händlern angeboten wird. Neben den Konsole-Deals gibt es auch Rabatte auf Zubehör wie verschiedene Editions des DualSense-Controllers, die Pulse 3D-Kopfhörer und die PS5-Ladestation sowie Spiele in physischer Form. Die Übersichtsseiten für alle Angebote sind nachfolgend verlinkt:

PlayStation Mega Deals*:

DualSense im Sale*:

Wer sich für den Kauf eines neuen DualSense-Controllers entscheidet, kann bei Amazon die weiße Standard Edition bereits ab 47,99 Euro erwerben. Die restlichen Farbvarianten sind bei den verlinkten Händlern in der Regel zum Preis von 49,99 Euro erhältlich.

In den Mega-Deals-Übersichten befinden sich auch mehrere Spiele zum Sonderpreis. Unter anderem gibt es „God of War Ragnarök“ für 34,99 Euro und „The Last of Us Part 1“ für nur 47,99 Euro. Auch „Horizon Forbidden West“ ist mit einem Preis von lediglich 39,99 Euro erhältlich. Ebenso im Angebot enthalten ist der Titel „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, der bereits ab günstigen 22,99 Euro zu haben ist.

