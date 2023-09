Slave Zero X: Prequel zum Biopunk-Abenteuer von 1999 angekündigt

Slave Zero X:

Mit "Slave Zero X" wurde offiziell das Prequel zum Klassiker aus dem Jahr 1999 angekündigt. Es erscheint nächstes Jahr unter anderem für Playstation und bietet einige Neuerungen im Vergleich zum ersten Spiel.

Nach einigen vagen Ankündigungen von Ziggurat Interactive betreffend eines neuen Spiels aus dem „Slave Zero“-Universum in Juni letzten Jahres wurde nun offiziell das Prequel zum ersten „Slave Zero“ von 1999 angekündigt. Poppy Works arbeitet an diesem neuen 2,5D-Action-Adventure, das im Frühjahr 2024 erscheint.

Zur Handlung: Im Jahr 2495 hat ein böser Tyrann eine ganze Megacity unter seine Kontrolle gebracht. Ihr müsst als biomechanischer Krieger einen Aufstand gegen seine Herrschaft anführen und die Bewohner befreien. Anders als im ersten Spiel, das noch mehr ein Third-Person-Shooter war, spielt sich „Slave Zero X“ als Sidescroller mit Hack-and-Slash-Elementen.

Das Spiel soll eine umfangreiches Arsenal an verschiedenen Schwerttechniken, Kombomöglichkeiten und Fähigkeiten bieten. Vor allem Fans von „Devil May Cry“, „Strider“ und „Guilty Gear“ dürfte das neue System gefallen, wenn man der Steam-Seite des Spiels Glauben schenken darf.

Auch Highscore-Jagden durch Online-Leaderboards möglich

Neben dem normalen Spiel, bei dem viele knifflige Level und schwere Bosse bewältigt werden müssen, beinhaltet „Slave Zero X“ auch noch den sogenannten Bloody Palace. Was es damit genau auf sich hat, wollen die Entwickler noch nicht verraten. Es soll sich aber um eine Art Challengeturm handeln, bei dem man sich online mit anderen Spielern messen kann.

Neben den ganzen Neuerungen und Änderungen, die das Prequel mit sich bringt, wie die beliebte Kombination aus 2D- und 3D- Elementen, dürfen sich die Fans auch auf einen nostalgischen Neunzigerjahre-Soundtrack freuen, der den Charme des Originalspiels einfangen möchte.

„Slave Zero X“ erscheint am 21. Februar 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One Nintendo Switch und PC. Eine Demo ist jetzt bereits auf Steam und der Xbox Series X/S verfügbar. Den Reveal-Trailer könnt ihr oben anschauen.

