Amnesia The Bunker: „Shellshocked“-Modus soll für eine besondere Herausforderung sorgen

Wer „Amnesia: The Bunker“ bereits erfolgreich abgeschlossen haben und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein sollte, darf sich freuen.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Frictional Games kürzlich bekannt gaben, arbeitet das Studio aktuell nämlich an einem neuen Content-Update zum Horror-Abenteuer, das pünktlich zu Halloween auf allen Plattformen zur Verfügung stehen soll.

Zu den Features des neuen Updates gehört unter anderem ein neuer Schwierigkeitsgrad, der den Namen „Shellshocked“ trägt und das Spielgeschehen durch zusätzliche Gemeinheiten bereichert.

Beispielsweise sind die Türen eures Unterschlupfs im „Shellshocked“-Modus aus Holz und zerstörbar, was dazu führt, dass ihr selbst in eurer Basis nicht mehr sicher seid.

Die Zeit läuft auch im Inventar weiter

Erschwerend kommt hinzu, dass das Spielgeschehen nicht mehr angehalten wird, wenn ihr euch in eurem Inventar befindet. Somit solltet ihr eure Umgebung im „Shellshocked“-Modus stets genau im Auge behalten, um nicht in einem schutzlosen Moment überrascht zu werden. Welches Schicksal ansonsten droht, verrät ein aktueller Tweet der Entwickler, den wir unterhalb dieser Meldung für euch eingebunden haben.

Apropos Überraschung: Im neuen Schwierigkeitsgrad werden zudem die Gegenstände und Gefahren neu verteilt. Und wem diese Herausforderungen nicht knifflig genug sein sollten, kann sich im „Shellshocked“-Modus zudem dazu entscheiden, das Abenteuer ohne seine Pistole zu beginnen. Eine handfesten Termin bekam das umfangreiche Halloween-Update bisher nicht spendiert.

„Amnesia: The Bunker“ wurde im Juni dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Im neuesten Ableger der beliebten Horror-Serie übernehmen die Spielerinnen und Spieler die Kontrolle über den Protagonisten Henri Clement, der sich in den Wirren des Ersten Weltkriegs in einem unterirdischen Bunker wiederfindet und dort in einen gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod verwickelt wird.

Halloween Update – Feature #6

There will be no time to rest in the upcoming Shell shocked mode! You snooze – you lose! 😴#amnesiathebunker pic.twitter.com/f2QmCnYpbX — Fredrik Olsson (@LosFreddos) September 14, 2023

