Amnesia The Bunker: Fokus liegt auf dem Überlebenskampf – Entwickler nennen Spielzeit

In einem Interview nannten die Entwickler von Frictional Games weitere Details zu ihrem Horror-Titel "Amnesia: The Bunker". Unter anderem ging Creative-Lead Frederik Olsson auf den Umfang des Titels ein und nannte dessen Spielzeit.

"Amnesia: The Bunker" gehört zu den kürzeren Horror-Erfahrungen.

Nach der Veröffentlichung des neuen Story-Trailers zu „Amnesia: The Bunker“ in dieser Woche stellte sich Frictional Games‘ Creative-Lead Frederik Olsson im Interview mit Gamingbolt diversen Fragen.

Unter anderem wurde im Laufe des Interviews auf den Umfang des Horror-Abenteuers eingegangen. Wie Olsson diesbezüglich ausführte, wird sich „Amnesia: The Bunker“ hier an seinen Vorgängern orientieren. Eine genaue Spielzeit zu nennen, ist laut Olsson recht schwer, da die zufällig generierte Spielwelt und die Vorgehensweise der Spieler und Spielerinnen spürbaren Einfluss auf die Spielzeit nehmen werden.

Unter dem Strich können wir laut Olsson davon ausgehen, dass wir nach vier bis sechs Stunden den Abspann von „Amnesia: The Bunker“ zu Gesicht bekommen werden. Wenn es uns gelingt, bis zum Ende zu überleben, versteht sich.

Kampf um das Überleben steht im Mittelpunkt

Olsson: „Für den durchschnittlichen Spieler schätzen wir die Spielzeit eines einzelnen Durchgangs auf etwa vier bis sechs Stunden. Allerdings kann es ziemlich variieren. Der Fokus des Spiels liegt nicht unbedingt auf seiner Länge, sondern auf der Herausforderung, zu überleben. Während einige Spieler das Spiel in nur vier Stunden beenden, nehmen sich andere Zeit, um zu erkunden, über ihren nächsten Zug nachzudenken, zu experimentieren und Strategien zu entwickeln.“

Der kreative Kopf hinter dem Horror-Abenteuer führte aus: „Im Endeffekt wird die Spieldauer maßgeblich von den Fähigkeiten und dem Mut des Spielers sowie seinem bevorzugten Spielstil und seiner Entscheidungsfindung beeinflusst. Außerdem macht die dynamische und zufällige Natur des Spiels jeden Spieldurchgang einzigartig und anders, sodass die Spieler durch Wiederholungen leicht mehr Stunden aus dem Spiel herausholen können.“

„Amnesia: The Bunker“ wird am 26. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

