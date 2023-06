Amnesia The Bunker: Ein lohnenswerter Horrortrip? Testwertungen in der Übersicht

Nach mehreren Verschiebungen wird der Horror-Titel "Amnesia: The Bunker" in dieser Woche für die Konsolen und den PC erscheinen. Ob das neue Werk aus dem Hause Frictional Games einen genaueren Blick wert ist, verraten die internationalen Reviews und Testwertungen.

In dieser Woche erscheint der von Frictional Games entwickelte Horror-Titel „Amnesia: The Bunker“ nach mehreren Verschiebungen für die Konsolen und den PC. Offiziellen Angaben zufolge sollte die zusätzliche Entwicklungszeit der Qualität und dem finalen Feinschliff zugute kommen.

Passend zum morgigen Release erreichten uns heute die internationalen Testwertungen, die ein gemischtes Bild zeichnen. Von Höchstwertungen in Form von 90 Prozent bis hin zu Reviews, in denen „Amnesia: The Bunker“ mit 50 Prozent abgestraft wird, ist alles vertreten. Nach knapp 30 Reviews bringt es der First-Person-Horror auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 79 Punkten.

Gelobt werden vor allem die dichte Atmosphäre, die regelmäßige Anspannung, für die das Horror-Abenteuer sorgt, sowie die neuen Gameplay-Features, mit denen „Amnesia: The Bunker“ das Genre bereichert. Kritik hingegen gibt es für die nicht immer überzeugende Technik sowie die Zufallsbegegnungen mit den Gegnern, die mitunter das nötige Balancing vermissen lassen.

Das sagen die internationalen Kollegen

Wccftech vergibt beispielsweise neun von zehn Punkten und kommentiert diese Entscheidung wie folgt: „Amnesia: The Bunker hat sich in einer sich ständig verändernden Spielwelt zu einem der besten Horror-Spiele entwickelt und steht mit Titeln wie Resident Evil 7 und The Dark Descent auf gleicher Stufe. Dieses Spiel markiert nicht nur eine Rückkehr zu Frictional Games‘ Ursprüngen. Zudem ebnet es dank seiner Systeme, die kreative Lösungen für Probleme fördern und durch ihre ständige Veränderung die Spieler auf dem Sprung halten, während sie sich der übernatürlichen Bedrohung stellen, die in den Fluren des Bunkers umherstreift, auch den Weg nach vorne.“

IGN hingegen lässt acht von zehn Punkten springen: „Amnesia: The Bunker beweist, dass kleinere, episodenhafte Geschichten innerhalb seines Universums immer noch für Spannung und Schrecken sorgen können. Und Frictional Games hat noch lange nicht alle Tricks aufgebraucht, wenn es darum geht, unser Herz rasen zu lassen und uns sorgfältig darüber nachdenken zu lassen, wie wir die begrenzten Werkzeuge nutzen können, die uns zur Verfügung stehen. Es ist kein Erlebnis, das man verpassen sollte, aber als Amnesia-Fan hat es definitiv meinen Appetit auf gruseligen Horror und düstere Geschichten gestillt.“

Verhaltener nahm Shacknews den Horror-Titel auf und vergab sechs von zehn Punkten: „Oft hatte ich das Gefühl, dass ich gegen das Spiel kämpfen musste, um voranzukommen, was eher frustrierend war, als dass es die Atmosphäre verbesserte. Ich war nicht verängstigt, weil ich damit beschäftigt war, die Augen zusammenzukneifen oder an der Zugschnur der Taschenlampe zu zerren, nur um Türen und Verschlüsse zu öffnen. Keine Menge an gruseliger Hintergrundatmosphäre konnte mich wieder in das Spielerlebnis zurückholen.“

Testwertungen in der Übersicht

PC Gamer – 93

GGRecon – 90

Wccftech – 90

Hey Poor Player – 90

God is a Geek . 85

Vandal – 80

The Games Machine – 80

Twinfinite – 80

Eurogamer – 80

GamesRadar – 80

GameSpot – 80

IGN – 80

Noisy Pixel – 80

GameWatcher – 80

We Got This Covered – 80

DualShockers – 70

Gamerant – 60

Shacknews – 60

CGMagazine – 55

GamesMag – 50

Die Übersicht über alle Reviews findet ihr wie gehabt auf Metacritic. „Amnesia: The Bunker“ erscheint am morgigen Dienstag, den 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

