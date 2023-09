Persona 5 Tactica: Zahlreiche Details zum Gameplay, den Schwierigkeitsgraden und mehr

Atlus hat einige neue Informationen zu dem in wenigen Monaten erscheinenden Strategie-Rollenspiel „Persona 5 Tactica“ enthüllt, mit denen man unter anderem auf neue Gegner, Levelelemente, Sub-Personas, Waffenherstellung und mehr eingeht.

Die Phantom Thieves mögen’s taktisch

Demnach wird man im Spielverlauf immer mehr abwechslungsreiche Gegner entdecken, unter denen sich unter anderem der Sumo-maton befindet, der jede Einheit in seiner Reichweite wirft. Die geschützte Geisha ist hingegen sehr defensiv eingestellt, während der schleimige Shinobi seine Klone auf dem Schlachtfeld verteilt.

Allerdings sollte man auch die interaktive Elemente zu seinem Vorteil nutzen, die in den Leveln verteilt sind. Verwendet die Sprintquadrate, um über erhöhte Teile der Karte zu springen. Explosive Fässer können selbstverständlich eine Menge Schaden anrichten. Des Weiteren kann man sich auch auf Überwachungskameras sowie Aufzüge einstellen.

Man sollte sich nicht immer Hals über Kopf in den Kampf stürzen. Wenn ein Phantom Thief in einem Zug keine Aktion ausführt, dann sammelt er Energie und ist im nächsten Zug umso stärker. Somit kann man bedacht einen Gegner hervorlocken, ehe man ihn mit einem aufgeladenen Angriff zurückschlägt. Jeder Charakter hat einen anderen Effekt bei der Aufladung.

Darüber hinaus haben alle Phantom Thieves die Möglichkeit eine Sub-Persona auszurüsten, die die Werte jenes Charakters anheben. Zudem kann man die einzigartigen und geerbten Fähigkeit der Persona verwenden. Die Sub-Personas haben aktive Fähigkeiten, die mit SP aktiviert werden, sowie passive Support-Fähigkeiten, die automatisch im Kampf ausgelöst werden.

Im Velvet Room wird man erstmals auch zwei Personas zu einer Waffe schmieden können. Dadurch kann man einzigartige Waffen herstellen, die den normalen Waffen im Shop überlegen sind.

Abschließend wurden einige Details zu den hohen Schwierigkeitsgraden verraten. Die Stärke der gegnerischen Angriffe und die Lebenspunkte der Gegner steigen. Zudem kann man seinen eigenen Partymitgliedern Schaden zufügen. Dementsprechend sollte man alle Angriffe mit Bedacht einsetzen.

„Persona 5 Tactica“ erscheint am 17. November 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xboox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam).

