Persona 5 Tactica: Fan-Favoriten als DLC bestätigt – Trailer stimmt auf die Geschichte ein

Zum Abschluss der Woche versorgte uns Atlus nicht nur mit einem frischen Trailer zum Strategie-Spin-off "Persona 5 Tactica". Darüber hinaus wurde bestätigt, dass zwei Fan-Favoriten der "Persona"-Reihe in Form von DLC den Weg ins Spiel finden.

Den Start in das Wochenende versüßten uns die Verantwortlichen von Atlus mit einem neuen Trailer zum im Herbst erscheinenden Strategie-Spin-off „Persona 5: Tactica“.

Nachdem der Fokus im Zuge der offiziellen Ankündigung noch auf dem Marie-Königreich lag, in dem sich die Phantomdiebe in „Persona 5: Tactica“ wiederfinden werden, richtet der frisch veröffentlichte Trailer seine Aufmerksamkeit auf das von Japan inspirierte Yoshiki-Königreich.

Darüber hinaus ermöglicht uns der Trailer einen Blick auf das strategische Kampfsystem und zeigt ausgewählte Charaktere. Zu diesen gehören Makoto, Futaba und Yusuke oder der Neuzugang Toshiro Kasukabe.

Fan-Favoriten als kostenpflichtiger DLC

Nachdem kurz nach der Enthüllung von „Persona 5: Tactica“ ein Leak auftauchte, in dem von Goro Akechi und Kasumi Yoshizawa als Day-One-DLC die Rede war, wurde das Ganze heute auch offiziell bestätigt. Demnach werden die beiden Fan-Favoriten in Form des „Repaint Your Heart“-DLCs erhältlich sein, der pünktlich zum Release von „Persona 5: Tactica“ erscheint.

Das Download-Paket umfasst neben den beiden Charakteren exklusive Waffen und Personas. Der Preis wird von Atlus mit 1.690 japanischen Yen angegeben. Hierzulande dürfte der „Repaint Your Heart“-DLC also mit etwa zehn Euro zu Buche schlagen. Doch auch ohne den kostenpflichtigen DLC wartet in dem strategischen Spin-off ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten.

Im Lauf der Handlung werden Joker und seine Bande von einer mysteriösen Gruppierung angegriffen. Die Revolutionärin Elle rettet die Gruppe und nutzt das Ganze als Vorwand, um ihrerseits einen Gefallen einzufordern. Zu den spielerischen Neuerungen von „Persona 5: Tactica“ gehören neben dem deutlich taktischeren Kampfsystem die „Triple Thread“ genannten Attacken, die euch in die Lage versetzen, die Fähigkeiten eurer Charaktere zu kombinieren und diese gemeinsam einen Gegner angreifen zu lassen.

Weitere Meldungen zu Persona 5: Tactica:

„Persona 5: Tactica“ erscheint am 17. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Persona 5 Tactica.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren