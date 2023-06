Persona 5 Tactica: Morgana zeigt sich im neuen Trailer

Mit „Persona 5 Tactica“ bekommt die Persona-Reihe einen neuen Taktik-Ableger im XCOM-Stil. Dabei können wir in die unterschiedlichen Rollen der Phantomdiebe schlüpfen, um mit ihren Spezialangriffen die Gegner zu dezimieren.

In einem neuen Trailer stellt ATLUS nun die sprechende Katze Morgana vor. Im Video können wir sehen, welche Waffe sie im Kampf einsetzt und mit welchem Persona sie in den Kampf zieht.

Morgana nutzt Windangriffe in „Persona 5 Tactica“

Der dazugehörige Trailer ist zwar auf japanisch, doch das Gameplay können wir auch unabhängig von der Sprache bewundern. Morgana scheint äußerst mobil über das Schlachtfeld zu flitzen und kann Feinde mit speziellen Fähigkeiten über mehrere Felder hinweg bewegen. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Vorgehensweisen im Kampf.

Im Nahkampf wird Morgana einen Säbel verwenden, im Fernkampf wechselt die kleine Katze zu ihrer Schleuder. Als Persona wird Morgana von Zorro begleitet, der sich auf das Windelement spezialisiert hat.

Morgana wurde in „Persona 5“ von Joker aus einer anderen Welt aufgenommen und ist seitdem Mitglied der Phantomdiebe. Er fungiert sowohl als Guide in der nicht-realen Welt als auch als Maskottchen der Truppe. Sein Codename ist Mona.

In „Persona 5 Tactica“ erwartet uns eine brandneue Story. Wir treffen auf eine Militärgruppe, die in einem merkwürdigen Reich die Bewohner unterdrückt. Die Phantomdiebe bekommen Hilfe von der Rebellin Erina, die ihren eigenen Plan zu verfolgen scheint. Was wohl hinter ihr steckt?

„Persona 5 Tactica“ wird weltweit am 17. November 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen. Es wird außerdem direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

