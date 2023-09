Deutsche Spiele-Charts: Auf der PS5 dominieren zwei Neueinsteiger

GfK Entertainment hat die deutschen Retail-Charts veröffentlicht, die an der PS5-Spitze zwei Neueinsteiger zeigen. Dabei handelt es sich einerseits um “Mortal Kombat 1” in der Premium Edition. Den zweiten Rang sicherte sich “The Crew Motorsport”. Ubisoft meldete sich schon im Laufe der Woche zum Erfolg des Rennspiels zu Wort und sprach von einem Rekordstart innerhalb der Franchise.

In den PS4-Charts gibt es keine Überraschungen. “GTA 5” und “Hogwarts Legacy” haben lediglich die Plätze getauscht und landen weiterhin am häufigsten in den Verkaufskörben. Die Interessen der Xbox One-Besitzer sind offenbar identisch, auch wenn hier “Hogwarts Legacy” vor “GTA 5” führt.

Starfield weiter auf der Einkaufsliste der Xbox-Spieler

Auf den Xbox Series X/S-Konsolen konnte sich “Starfield” behaupten. Microsoft und Bethesda gaben jüngst zehn Millionen Spieler bekannt. Die meisten von ihnen dürften allerdings über den Xbox Game Pass in den Sci-Fi-Titel hineinschnuppern.

An der Spitze der Switch-Charts befindet sich nach dem Vorwochensieg von “Fae Farm” das Rennspiel “Mario Kart 8 Deluxe”. Auf dem PC sind der “Landwirtschafts-Simulator 22″ und “Moorhuhn Deluxe” hoch im Kurs. Hier macht es sich bemerkbar, dass der dominante Digtalverkauf über Steam und Co außen vor bleibt.

Die deutschen Retail-Charts der Vorwoche:

PS5:

(neu) Mortal Kombat 1 (neu) The Crew Motorfest

Xbox Series X/S:

(1) Starfield (neu) Mortal Kombat 1 (neu) The Crew Motorfest

PS4:

(2) GTA 5 – Premium Edition (1) Hogwarts Legacy (neu) The Crew Motorfest

Xbox One:

(1) Hogwarts Legacy (2) GTA 5 – Premium Edition

Nintendo Switch:

(2) Mario Kart 8 Deluxe (1) Fae Farm

Der neu veröffentlichte RPG-Klassiker „Baten Kaitos I & II“ konnte auf der Switch Rang 5 erreichen.

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 (3) Moorhuhn Complete

Wie bei den PC-Charts angemerkt wurde, ist die Aussagekraft der GfK-Charts für den Gesamtmarkt nur eingeschränkt, da sich die Zählung offenbar auf den Retail-Markt bezieht, digitale Verkäufe, die mittlerweile eine höhere Relevanz haben, außen vor bleiben.

Laut GfK Entertainment beruht die Methode zur Erstellung der deutschen Games-Charts auf dem Transfer von Informationen aus über 2.000 Verkaufsstellen, die einen Anteil von mehr als 70 Prozent des gesamten deutschen Marktes abdecken sollen. Welche das sind, wird nicht im Einzelnen erwähnt.

