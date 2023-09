Europa-Charts: PS5-Boost trifft auf sinkende Xbox Series X/S-Verkäufe

Im Laufe des Vormittags berichteten wir, dass die PS5 auf dem europäischen Markt im Jahresvergleich einen 200-prozentigen Zuwachs erzielen konnte. Als Basis dienten die Verkäufe im August 2023, die mit dem Absatz im August 2022 verglichen wurden.

Am Nachmittag wurden die vollständigen Europa-Charts nachgereicht. Demnach erfolgte im Fall der PS5-Verkäufe ein Zuwachs um genau 197 Prozent. Allerdings weist Gamesindustry darauf hin, dass die Hardware-Zahlen, die von GSD erfasst wurden, nicht alle europäischen Länder berücksichtigen, darunter Deutschland und Großbritannien.

In den erfassten Ländern stiegen die gesamten Hardware-Verkäufe im Vergleich zum August des vergangenen Jahres um 67 Prozent, was hauptsächlich dem genannten PS5-Boost zu verdanken ist. Die Sony-Konsole hatte im August 2022 noch mit signifikanten Engpässen zu kämpfen.

Rückgang der Verkaufszahlen bei Xbox Series X und S

Die Nintendo Switch erwies sich trotz des fortgeschrittenen Alters als robust. Im Vergleich zum Vorjahr konnte ein Verkaufsplus von fast 1 Prozent verzeichnet werden.

Die Xbox Series X und Xbox Series S sahen sich hingegen mit einem Rückgang der Verkaufszahlen konfrontiert, der im Vergleich zum Vorjahr fast 12 Prozent betrug.

Im September könnte es zu einem Umschwung kommen. Einerseits kam eine neue Version der Xbox Series S* auf den Markt. Und auch dank “Starfield” kann davon ausgegangen werden, dass mehr Kunden zum Xbox-Duo greifen, wobei ausgehend von geleakten Informationen die Xbox Series S die erste Wahl sein dürfte.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verkäufe von Zubehör um 36 Prozent an. Dieses Wachstum ist maßgeblich auf den hohen Absatz des PS5 DualSense-Controllers zurückzuführen, der dank höherer PS5-Verkaufszahlen einen beeindruckenden Zuwachs von 170 Prozent verbuchen konnte.

Europäische Spielecharts: FIFA 23 im August vor GTA 5

Beim Verkauf von Videospielen erfolgte im vergangenen August in Europa ein Anstieg um 29 Prozent. Da der Publisher Larian nicht Teil der GSD-Erfassung ist, wurde “Baldur’s Gate 3” nicht berücksichtigt, was die Ergebnisse ein wenig verfälscht.

Stattdessen konnte sich “FIFA 23” den Spitzenplatz schnappen, was vor allem der Switch-Version zu verdanken ist. Im Nintendo eShop gab es ein lukratives Angebot. Auch die restlichen Plätze bieten kaum Raum für Überraschungen. Es folgen “GTA 5”, „Hogwarts Legacy“ und “Armored Core 6”.

Das zuletzt genannte Spiel von FromSoftware verkaufte sich im Vereinigten Königreich am besten, mit fast doppelt so hohen Zahlen wie in Deutschland. Verglichen mit Frankreich war der Absatz sogar dreimal so hoch.

Europäische Top 10 im August 2023:

FIFA 23 Grand Theft Auto 5 Hogwarts Legacy Armored Core 6: Fires of Rubicon Red Dead Redemption 2 F1 23 Diablo 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom* Mario Kart 8: Deluxe* Grand Theft Auto Online

*) Digitalabsatz nicht bekannt

Weitere Meldungen zu Europa-Charts, PS5, Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren