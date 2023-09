Konsole im Höhenflug: PS5-Hardware-Verkäufe legen in Europa kräftig zu

Die PS5 verweilt seit Ende 2020 auf dem Markt und konnte sich trotz erheblicher Produktionsengpässe schnell zum Marktführer der laufenden Konsolengeneration aufschwingen.

Seit etwa einem Jahr sind die Lieferschwierigkeiten behoben, was die Verkaufszahlen noch einmal erheblich in die Höhe treibt. Der enorme Absatz wird auch in den neusten Erhebungen für den europäischen Markt deutlich.

Wie Gamesindutrys Chris Dring berichtet, stiegen die Verkäufe der PS5-Hardware in Europa zwischen August 2022 und August 2023 um satte 200 Prozent. Das ist nicht nur ein weiteres Beispiel für den Erfolg der Konsole auf dem europäischen Markt, sondern verdeutlicht auch, welche Zugkraft die PS5 trotz starker Konkurrenzangebote hat.

Letztendlich ist der prozentuale Anstieg aber nur möglich, da der August 2022 noch in die Zeit der knappen Verfügbarkeit fiel. Im August des laufenden Jahres profitierten die Verkäufe zudem von massiven Preisnachlässen. Mehr als 450 Euro* müssen preisbewusste Spieler nicht mehr für die PS5 zahlen.

I’ll have August’s European market data tomorrow. Sorry it’s late.

Across tracked markets, PS5 sales up nearly 200% vs last August! Baldur’s Gate 3 data isn’t available, so FIFA was No.1 (boosted by a sale on Switch). In terms of single formats, Zelda is no.1 across Europe.

— Christopher Dring (@Chris_Dring) September 19, 2023