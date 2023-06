Xbox Series X/S & Xbox One: Microsoft nennt erstmals wieder Verkaufszahlen

Da sich nach dem misslungenen Start der Xbox One relativ schnell abzeichnete, dass Microsoft im Konsolenrennen gegen die PlayStation 4 den Kürzeren ziehen wird, begann Microsoft damit, auf die Veröffentlichung konkreter Verkaufszahlen zu verzichten. Statt Verkaufszahlen zu nennen, verließ sich der Konzern in den vergangenen Jahren vor allem auf Nutzerzahlen oder andere Statistiken wie das Umsatzwachstum der Xbox-Sparte.

Daher kam es für die meisten unter uns sicherlich etwas überraschend, dass die brasilianische Niederlassung des Redmonder Software-Riesen das BIG-Festival in São Paulo nutzte, um handfeste Verkaufszahlen zu den Xbox-Konsolen zu veröffentlichen.

Zum einen wurde im Rahmen einer ID@Xbox-Präsentation auf dem wichtigsten Game-Festival Lateinamerikas bekannt gegeben, dass sich die Xbox Series X/S mehr als 21 Millionen Mal verkaufte.

Wie sich die Absatzzahlen auf die Xbox Series X und die deutlich kostengünstigere Xbox Series S verteilen, wurde leider nicht verraten.

Da mit einem Blick auf die kombinierte Hardwarebasis der Xbox Series X/S und der Xbox One von über 79 Millionen Konsolen die Rede ist, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass es die schwach gestartete Xbox One unter dem Strich auf mehr als 58 Millionen abgesetzte Einheiten brachte. Abschließend wies Microsoft Brasilien darauf hin, dass 48 Prozent der Xbox Series S-Käufer vorher kein Xbox-System ihr Eigen nannten.

Doch wie schlagen sich die Xbox-Konsolen mit diesen Zahlen gegen die jeweilige PlayStation-Konkurrenz? Ein recht eindeutiges Bild offenbart die vergangene Konsolen-Generation. Hier stehen die rund 58 Millionen abgesetzten Xbox One-Systeme mehr als 117 Millionen verkauften PlayStation 4-Konsolen gegenüber.

Auch in der aktuellen Konsolen-Generation liegt das Momentum bisher klar auf der Seite von Sony. Während sich die Xbox Series X/S laut den Angaben von Microsoft Brasilien mehr als 21 Millionen Mal verkaufte, sprach Sony im letzten Geschäftsbericht davon, dass bis zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022/2023 am 31. März 2023 38,5 Millionen PS5-Konsolen an den Handel ausgeliefert wurden.

Experten und Analysten gehen davon aus, dass es Sony auch auf lange Sicht gelingen wird, diesen Vorsprung beizubehalten oder im Optimalfall noch weiter auszubauen.

