PS5: System-Update mit 8TB-SSD-Support und Dolby Atmos veröffentlicht

Sony Interactive Entertainment hat für die PS5 ein neues System-Update veröffentlicht, mit dem die Konsole auf die Version 23.02-08.00.00 angehoben wird. Vor allem Nutzer, die mit der Kapazität ihrer SSD nicht zufrieden sind und diese deutlicher als bisher erweitern möchten, kommen auf ihre Kosten.

Ebenso gibt es neue Features, die speziell für die Barrierefreiheit entwickelt wurden. So ist es fortan möglich, einem Konto auf der PS5-Konsole einen zusätzlichen Controller als Hilfs-Controller zuzuweisen. Dadurch haben Spieler die Möglichkeit, die Konsole mit zwei Controllern zu steuern, während das Gefühl bleibt, die Software nur mit einem Eingabegerät zu bedienen.

Mit dieser Funktion eröffnet sich laut Sony eine neue Welt des gemeinsamen Spielens mit Freunden oder auch Kindern. Insbesondere sei das Feature dann hilfreich, wenn ein schwieriger Abschnitt im Spiel bewältigt werden muss.

Kompatible Dolby Atmos-fähige Audiogeräte werden unterstützt

Auch in Bezug auf Audio hat sich etwas getan: Es stehen fortan zusätzliche Optionen zur Verfügung, um “3D-Audio powered by Tempest 3D AudioTech” auf Dolby Atmos-kompatiblen HDMI-Geräten abspielen zu können.

“3D Audio powered by Tempest 3D AudioTech kann jetzt auch von Personen genutzt werden, die kompatible Dolby Atmos-fähige HDMI-Geräte wie Soundbars, Fernseher oder Heimkinosysteme besitzen. Das Tempest 3D AudioTech-Rendering zielt speziell auf das verwendete Dolby Atmos-Audiogerät, einschließlich Overhead-Kanälen, ab und ermöglicht so ein noch besseres Eintauchen in die Klanglandschaften von PS5-Spielen”, schreibt Sony dazu.

Um Dolby Atmos einzuschalten, geht zu [Einstellungen] > [Sound] > [Audioausgabe] > [Audioformat (Priorität)] und wählt dann [Dolby Atmos] aus.

Mehr Vernetzungsoptionen für Spieler

Zudem bekommen Spieler mit dem neuen PS5-Update mehr Möglichkeiten, sich mit anderen Spielern zu vernetzen und die Multiplayer-Sitzungen individuell anzupassen.

So besteht nach der Aktualisierung auf die PS5-Version 23.02-08.00.00 die Möglichkeit, einzelne Spieler zu einer privaten Veranstaltung einzuladen, ohne sie automatisch der Gruppe hinzuzufügen oder eine neue Gruppe zu gründen. Des Weiteren können Einladungen für öffentliche oder private Events jetzt an ganze Gruppen statt nur an individuelle Mitspieler verschickt werden.

Eine weitere Neuerung betrifft das Remote Play. Ab heute wird die entsprechende App auf Geräten mit Android TV OS 12 verfügbar sein. Zu den bisher verifizierten Geräten gehören der Chromecast mit Google TV (4K-Modell) und das BRAVIA XR A95L-Modell.

Ebenso neu sind das Stummschalten von PS5-Signaltönen, eine Vorschau der Bildschirmfreigabe, eine verbesserte Spielhilfe, Möglichkeiten zum Durchsuchen der Spielbibliothek und der Einsatz von Emojis als Reaktion auf Nachrichten.

PS5 unterstützt bis zu 8TB M2-SSD-Erweiterungen

Last but not least unterstützt die PlayStation 5 fortan M2-SSD-Erweiterungen mit einer Kapazität von bis zu acht Terabyte. Wichtig: Eine M.2-SSD muss die auf der hier verlinkten Seite aufgeführten Anforderungen erfüllen.

Eine detaillierte Beschreibung der neuen Funktionen mit weiteren Details zu den Neuerungen findet ihr auf dem PlayStation Blog.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Im Verlauf des Monats möchte Sony ebenso schrittweise neue Features für die PS App auf iOS und Android bereitstellen. Analog zu den Aktualisierungen der PS5-Konsole ist es damit möglich, mit Emojis auf Nachrichten zu reagieren sowie einen Blick auf den geteilten Bildschirm eines anderen Nutzers vor dem Beitritt zur Party zu werfen.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren