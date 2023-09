EU-Charts: Starfield mit dem fünftgrößten Launch im bisherigen Jahr

Welch guten Launch Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel in Europa hinlegte, verdeutlichen die aktuellen EU-Charts plus zugehörige Details.

Im bisherigen Jahr legte „Starfield“ auf europäischem Boden den fünftbesten Launch hin. Zudem handelt es sich 2023 bislang um die umsatzstärkste neue Videospielmarke. Des Weiteren haben wir es mit dem erfolgreichsten Xbox-Release in der laufenden Konsolengeneration zu tun. Selbst „Forza Horizon 5“ konnte überboten werden – wenn auch nur knapp.

Damit ließ das Science-Fiction-RPG Titel wie „Final Fantasy XVI“, das „Resident Evil 4“-Remake und „F1 23“ hinter sich. Erfolgreicher waren jedoch „Star Wars Jedi: Survivor“, „Tears of the Kingdom“, „Diablo IV“ und „Hogwarts Legacy“.

Allerdings sind die vorliegenden Daten nicht ganz vergleichbar. So hatte „Starfield“ dank der Premium-Edition einige Spieler, die schon fünf Tage vorher losgelegt haben. Außerdem ist das Rollenspiel seit dem ersten Veröffentlichungstag im Game Pass enthalten. Dessen Daten sind unbekannt und konnten deshalb nicht berücksichtigt werden.

Speziell in Deutschland und Großbritannien verkaufte sich „Starfield“ ebenfalls gut. In beiden Ländern reichte es in den wöchentlichen Charts für Platz Eins.

Top 10 der ersten Septemberwoche

Starfield NBA 2K23 Titanfall 2 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption II Need for Speed: Heat Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Hogwarts Legacy FIFA 23 Sid Meier’s Civilization 6

„GTA 5“, das gestern zehnjähriges Jubiläum feierte, ist weiterhin gut dabei. Auf Platz vier sehen wir den Dauerbrenner von Rockstar Games. Direkt dahinter reiht sich „Red Dead Redemption 2“ ein, das vom gleichen Entwickler stammt.

Electronic Arts ist übrigens mit gleich drei Spielen vertreten: „Titanfall 2“, „Need for Speed: Heat“ und „FIFA 23“.

Hier noch die Auflistung der erfolgreichsten Launches in diesem Jahr.

Top 10 der Launch-Verkäufe

Hogwarts Legacy Diablo IV The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Star Wars Jedi: Survivor Starfield Resident Evil 4 (Remake) Final Fantasy XVI F1 23 Dead Island 2 NBA 2K23

Quelle: GamesIndustry

Weitere Meldungen zu EU-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren