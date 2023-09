Deutsche Spiele-Charts: GTA 5, Starfield und Hogwarts Legacy dominieren

Die von GfK Entertainment zusammengestellten Spiele-Charts aus Deutschland verschaffen einen Endruck davon, welche Games in der vergangenen Woche im Handel besonders gefragt waren.

GfK Entertainment hat die recht fragmentierten deutschen Spiele-Charts der Vorwoche veröffentlicht. Während “GTA 5” in der PS5-Rangliste den Spitzenplatz erobern konnte, musste sich der Neueinsteiger “NBA 2K24” trotz der neusten Erfolgsgeschichte der zugrundeliegenden Sportart in Deutschland mit dem zweiten Rang begnügen.

Auf den Xbox Series X/S-Konsolen und der PS4 kommt die Basketball-Simulation jeweils auf Rang 3. Zusätzlich eroberte die “NBA 2K24: Black Mamba Edition” den fünften Platz der PS5-Charts.

In der Xbox Series X/S-Rangliste konnte sich wenig überraschend Bethesdas “Starfield” durchsetzen, das in der vergangenen Woche exklusiv für das aktuelle Xbox-Duo und den PC erschien. Vorwochensieger „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ rutschte nach dem Vorwochensieg auf dieser Plattform auf den vierten Rang.

In der Nintendo Switch-Hitliste musste „Mario Kart 8 Deluxe“ den Spitzenplatz freimachen und der Bauernhof-Simulation „Fae Farm“ den Vortritt lassen, während PC-Fans auf den „Landwirtschafts-Simulator 22“ und “Moorhuhn Complete” abfuhren.

Deutsche Spiele-Charts der Vorwoche

PS5:

(3) Grand Theft Auto 5 (Neu) NBA 2K24

Die Black Mamba Edition von „NBA 2K24“ verweilt auf Rang 5.

Xbox Series X/S:

(Neu) Starfield – Standard Edition (Neu) Crime Boss: Rockay City (Neu) NBA 2K24 (1) Armored Core 6: Fires of Rubicon

PS4:

(1) Hogwarts Legacy (2) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition (Neu) NBA 2K24

Xbox One:

(1) Hogwarts Legacy (2) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition

Nintendo Switch:

(Neu) Fae Farm (1) Mario Kart 8 Deluxe

PC-Spiele:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 (3) Moorhuhn Complete

Die PC-Charts lassen es bereits erahnen: Die von GfK Entertainment herausgegeben Ranglisten sind nur bedingt aussagekräftig, da offensichtlich wichtige Vertriebsformen nicht berücksichtigt werden.

Das Verfahren zur Erstellung der Games-Charts Deutschlands basiert laut GfK Entertainment auf dem Transfer von Daten aus über 2.000 Verkaufsstellen, die mehr als 70 Prozent des gesamten deutschen Marktes abdecken.

Auf der genannten Basis könne man die populärsten Artikel ermitteln und diese sowohl plattformübergreifend als auch für einzelne Konsolen in wöchentlichen oder monatlichen Rankings veröffentlichen.

Steam, der PlayStation Store und andere digitale Plattformen werden von GfK Entertainment nicht explizit erwähnt. Auf Steam stehen beispielsweise „Counter-Strike: Global Offensive“, “Baldur’s Gate 3” und “Starfield” hoch im Kurs.

