DE-Charts im August 2023: Gleich drei Neueinsteiger in den Top 20

In dieser Woche stellte Game, der Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, die hiesigen Software-Charts aus dem Monat August 2023 bereit. Im vergangenen Monat gelang gleich drei Neueinsteigern der Einstieg in die Top 20.

"Armored Core 6: Fires of Rubicon" feierte in Deutschland einen erfolgreichen Start.

In regelmäßigen Abständen stellt Game, der Branchenverband der hiesigen Videospielindustrie, die aktuellen Software-Charts aus Deutschland bereit.

Heute folgten die Top 20 aus dem Monat August, bei denen wie gehabt sowohl die Retail-Verkäufe als auch die abgesetzten Einheiten über Download-Stores wie Steam, das PlayStation Network oder den Xbox Store berücksichtigt wurden.

Den Platz an der Spitze eroberte im letzten Monat ein bekannter Dauerbrenner, der seit langer Zeit zu den Stammgästen in den deutschen Software-Charts gehört: „GTA 5“, das mit mehr als 185 Millionen verkauften Einheiten zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten gehört.

Während die Fußball-Simulation „FIFA 23“ genau wie Juli den zweiten Platz belegt, fiel „Diablo 4“, der Spitzenreiter des Vormonats, auf den dritten Platz zurück.

Drei Neueinsteiger finden den Weg in die Top 20

Auf dem vierten Rang fand im August 2023 der erste Neueinsteiger den Weg in die Top 20 der deutschen Software-Charts. Die Rede ist von From Softwares Mech-Shooter „Armored Core 6: Fires of Rubicon“, der sowohl von der Fachpresse als auch den Spielerinnen beziehungsweise Spielerinnen sehr positiv aufgenommen wurde.

Etwas verhaltener starteten hierzulande das vom deutschen Studio Deck13 entwickelte Rollenspiel „Atlas Fallen“ auf dem zwölften Platz sowie die American Football-Simulation „Madden NFL 24“ auf Rang 18. Abgesehen von den Neueinsteigern setzen sich die restlichen Top 20 aus diversen alten Bekannten der Vormonate zusammen.

Darunter erfolgreichen Titeln wie „Hogwarts Legacy“, Rockstar Games‘ Western-Abenteuer „Red Dead Redemption“, „Minecraft“, dem Coop-Abenteuer „It Takes Two“ oder „Assassin’s Creed: Valhalla“. Anbei die Top 20 des Monats August 2023 in der Übersicht.

„Die game Charts enthalten plattformübergreifend die am häufigsten im jeweiligen Monat in Deutschland auf Datenträgern und als Download verkauften Spiele für PCs und Spielekonsolen. Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD)“, heißt es zur Erhebung der deutschen Software-Charts.

