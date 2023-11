The Inquisitor: Termin des Dark-Fantasy-Adventures steht – Video liefert Details & Eindrücke

Wie die Entwickler von The Dust und der Publisher Kalypso Media einräumten, wird "The Inquisitor" nicht mehr wie geplant Ende des Jahres erscheinen. Stattdessen wurde bekannt gegeben, dass das Adventure im Februar 2024 veröffentlicht wird.

In der offiziellen Ankündigung von „The Inquisitor“ hieß es noch, dass das Dark-Fantasy-Adventure Ende des Jahres für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation erscheinen soll.

Wie die Entwickler von The Dust und der verantwortliche Publisher Kalypso Media einräumten, benötigt das Projekt allerdings noch etwas mehr Zeit. Im Zuge der Mitteilung spendierten die beiden Studios „The Inquisitor“ einen konkreten Releasetermin und gaben bekannt, dass das Adventure mittlerweile für einen Release am 8. Februar 2024 vorgesehen ist.

Parallel zur Enthüllung des Releastermins steht ein erstes Behind-the-Scenes-Video zu „The Inquisitor“ bereit. Dieses ermöglicht uns einen Blick hinter die Kulissen und liefert uns frische Details zum neuen Werk von The Dust.

Zudem kommt der Synchronsprecher Jamie Maclachlan zu Wort, der dem Inquisitor Mordimer Madderin seine Stimme leiht.

Die alternative Geschichte von Jesus Christus

In den kommenden Wochen werden laut Entwicklerangaben zwei weitere Making-of-Videos folgen. In diesen gehen die kreativen Köpfe hinter „The Inquisitor“ auf die Spielwelt und die Story des düsteren Adventures ein. „The Inquisitor“ versetzt uns in das Jahr 1500 und erzählt uns eine alternative Geschichte von Jesus Christus.

In „The Inquisitor“ starb der Sohn Gottes nicht am Kreuz, sondern stieg auf die Erde herab, um Rache an allen Ungläubigen zu nehmen. Dies wiederum führte dazu, dass eine Gruppe brutaler und fanatischer Inquisitoren eine Armee auf die Beine stellte, mit der sie in der Welt von „The Inquisitor“ rücksichtslos das vermeintliche Gesetz Gottes durchsetzen. In der Rolle des Inquisitors Mordimer Madderin reisen wir in die Stadt Königstein und gehen dort Verbrechen und korrupten Machenschaften auf den Grund.

„Mit Hilfe von strategischer Ermittlungsarbeit können Verdächtige aufgespürt und verhört werden. Spieler setzen die gesammelten Hinweise zusammen oder benutzen rohe Gewalt, um ans Ziel zu gelangen, und fällen das entscheidende Urteil! Werden sie Gnade walten lassen oder werden sie im Namen des Heiligen Gesetzes Vergeltung üben?“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„The Inquisitor“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

