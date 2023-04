The Inquisitor: Story-Trailer erzählt die alternative düstere Geschichte von Jesus Christus

Bekanntermaßen wird euch in dem düsteren Adventure "The Inquisitor" eine alternative rund um das Christentum und Jesus Christus erzählt. Diese wird euch im frisch veröffentlichten Story-Trailer etwas näher gebracht.

Im vergangenen Sommer stellten uns die Entwickler von The Dust und der Publisher Kalypso Media das Adventure „The Inquisitor“ vor, in dem ihr in die Rolle eines namensgebenden Inquisitors schlüpft.

Gleichzeitig wurde uns eine düstere und alternative Version der Geschichte rund um das Christentum und Jesus Christus versprochen. Passend zum nahenden Osterfest stellten The Dust und Kalypso Media einen frischen Story-Trailer zu „The Inquisitor“ bereit, in dem uns die alternative Geschichte von Jesus Christus auf stillvolle Art und Weise erzählt wird.

In „The Inquisitor“ starb Jesus Christus nicht am Kreuz, sondern kehrte auf die Welt zurück, um seinen Zorn über alle Ungläubige walten zu lassen.

Eine Realität voller Gewalt und abscheulicher Sünden

In dem düsteren Adventure aus dem Hause The Dust führt unser Weg in das Jahr 1500, in dem die Rückkehr von Jesus Christus für eine Jagd auf Ungläubige und vermeintliche Sünder sorgt. Um den Willen von Jesus Christus durchzusetzen, stellt die Inquisition eine brutale und fanatische Armee an Inquisitoren auf die Beine, die ihre Vorstellung von einem heiligen Gesetz ohne Rücksicht auf Verluste etablieren will.

Ihr übernehmt die Kontrolle über den Protagonisten Mordimer Madderdin, der von den Entwicklern als ein Diener Gottes und Inquisitor beschrieben wird, der sich durch vor allem durch seinen Glauben hervortut. Entsandt nach Königstein, einer von Sünde und religiösen Verfehlungen geplagten Stadt, ist es Mordimers Aufgabe, die dort herrschende Korruption und die zahllosen Verbrechen zu untersuchen.

Mit der Hilfe von strategischer Ermittlungsarbeit und gezielt geführter Verhöre spürt ihr Verdächtige und vermeintliche Ungläubige auf. Nach den Ermittlungen und dem Verhör liegt es an euch zu entscheiden, ob ihr Gnade walten lasst oder auf rohe Gewalt setzt, um an euer Ziel zu gelangen.

Related Posts

Einen handfesten Termin bekam „The Inquisitor“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist von offizieller Seite lediglich von einem PC-, PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Release im vierten Quartal 2023 die Rede.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Inquisitor.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren