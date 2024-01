Für nur 1,49 Euro: Eisiges Mystery-Adventure zum Bestpreis im PSN-Sale

In wöchentlichen Abständen lockt der PlayStation Store mit allerlei Sonderangeboten, die von namhaften Triple-A-Blockbustern bis hin zu kleineren Indie-Produktionen jeden Geschmack abdecken.

Adventure-Fans, die auf der Suche nach passenden Schnäppchen sein sollten, werden in diesen Tagen bei „Kona“ fündig. Das eisige Mystery-Adventure aus dem Hause Parabole könnt ihr euch aktuell nämlich zum Preis von gerade einmal 1,49 Euro sichern. Zu beachten ist dabei, dass das Ganze lediglich für die normale Version von „Kona“ gilt.

Das VR-Bundle, das eine Unterstützung von PlayStation VR umfasst, schlägt auch weiterhin mit 19,99 Euro zu Buche. Im PlayStation Store bringt es „Kona“ nach über 1.300 Bewertungen auf eine Nutzerwertung von vier von fünf Sternen.

Auf Metacritic hingegen pendelte sich die PS4-Version des Adventures nach 22 Tests bei soliden 71 Punkten ein.

Das bietet euch das Adventure

„Kona“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Publisher Deep Silver veröffentlicht und versetzt uns in die Rolle des Privatdetektivs Carl Faubert. Im Oktober 1970 meldet der reiche Industrielle W. Hamilton, der in Nordkanada ein Ferienhaus erwarb, mehrere Fälle von Vandalismus gegen seinen Besitz. Um diesen Fall aufzuklären, engagiert Hamilton den bekannten Privatdetektiv Carl Faubert.

Bei Carl Faubert handelt es sich um den Protagonisten von „Kona“, der während seiner Nachforschungen in einen heftigen Schneesturm gerät, der über den Atâmipêk-See hinwegfegt.

In der Rolle von Faubert stehen wir vor der Aufgabe, die mysteriösen Geschehnisse aufklären, die sich dort hoch oben im kanadischen Norden ereignet haben.

Zu den Besonderheiten von „Kona“ gehört die Tatsache, dass ein Erzähler die Geschehnisse im Spiel auf stimmige Art und Weise kommentiert. Spielerisch bieten euch die Entwickler von Parabole ein klassisches Adventure geboten, das ihr in der First-Person-Perspektive spielt. Die Spielzeit liegt je nach eurer Vorgehensweise zwischen drei und sechs Stunden.

„Nordkanada, 1970. Ein heftiger Schneesturm jagt über den Atâmipêk-See hinweg. Übernehmen Sie die Rolle eines Detektivs und erkunden Sie das unheimliche Dorf. Untersuchen Sie unwirkliche Ereignisse und führen Sie einen Kampf ums Überleben gegen die Elemente. Kona ist das erste Spiel einer vierteiligen Reihe – und eine eisige interaktive Geschichte, die Sie so schnell nicht vergessen werden“, so die offizielle Beschreibung.

Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung übrigens nicht lassen, da wir es bei „Kona“ mit einem befristeten Angebot zu tun haben, das lediglich bis zum 1. Februar 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit gültig ist.

