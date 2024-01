MLB The Show 24: Sony kündigt neuen Teil offiziell an – Termin und Cover-Star

Sony Interactive Entertainment hat die Baseballsimulation "MLB The Show 24" offiziell angekündigt. Der Termin sowie der Cover-Star wurden in diesem Atemzug auch bestätigt.

Zwar findet am morgigen Abend Sonys erste State of Play des neuen Jahres statt, jedoch hat das Unternehmen bereits heute den größten First-Party-Titel angekündigt. Ihr mögt das vielleicht als Scherz ansehen, aber wer mich kennt, der kennt auch meine Liebe zu „MLB The Show“. Die Baseballsimulation wird auch in diesem Jahr einen Ableger erhalten, den San Diego Studio auf die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch bringt.

Bereits am 19. März 2024 wird „MLB The Show 24“ die neue Saison einläuten, wobei Xbox Game Pass-Abonnenten dann ohne weiteren Zusatzkosten loslegen dürfen. Alle anderen können sich bereits die Standard Edition vorbestellen. Die Collector’s Edition wird wiederum am 6. Februar 2024 offiziell enthüllt.

Alle Augen sind auf Kanada gerichtet

In diesem Jahr wird Vladimir Guerrero Jr, First Baseman der Toronto Blue Jays, auf dem Cover zu sehen sein. Er konnte sich in den letzten Jahren zu einem der besten Spieler der Liga mausern, auch wenn er in der vergangenen Spielzeit unter seinen Erwartungen blieb. Doch 2021 war er im Alter von 22 Jahren kurz davor seinen ersten MVP Award zu gewinnen.

Einmal mehr wird man in „MLB The Show 24“ eine Menge Inhalt geboten bekommen. Mit den „Storylines“ werden die Entwickler die Geschichte des Sports feiern, um ikonische Momente der teils unbekannten Helden aufleben zu lassen. Im letzten Jahr hatte man sich der Geschichte der Negro Leagues gewidmet.

Wer selbst eine eigene Karriere starten möchte, kann sich in „Road to the Show“ einen eigenen Spieler erstellen und von den Minor Leagues bis in die Major Leagues beweisen, dass man einer der besten Ballplayer aller Zeiten ist. In „Franchise“ kann man wiederum die Kontrolle über ein vollständiges Team übernehmen und alle Geschicke leiten.

Darüber hinaus steht mit „Diamond Dynasty“ auch wieder der ultimative Fantasy Team-Modus für eine weitere Runde bereit. Sammelt die Spielerkarten der aktuellen Saison sowie der Vergangenheit und baut euch ein absolutes Traumteam zusammen. Online könnt ihr gegen andere Spieler beweisen, wie stark euer Team tatsächlich ist. „March to October“ und weitere „Multiplayer“-Modi runden das Gesamtpaket von „MLB The Show 24“ ab.

Bisher haben die Entwickler noch keine Details zu den spielerischen Neuerungen verraten, die man in diesem Jahr erwarten kann. Allerdings sollten diesbezüglich in den kommenden Wochen zahlreiche Informationen folgen. Hier ist erst einmal der Enthüllungstrailer des Cover-Stars:

