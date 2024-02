Mario vs. Donkey Kong: Demo steht zum Download bereit – Overview-Trailer

Mario vs. Donkey Kong:

Der Puzzle-Plattformer "Mario vs. Donkey Kong" hat eine Demoversion erhalten. Darüber hinaus hat Nintendo einen umfangreichen Overview-Trailer bereitgestellt.

In wenigen Wochen wird Nintendo mit „Mario vs. Donkey Kong“ einen neuen Puzzle-Plattformer für die Nintendo Switch veröffentlichen. Damit wir bereits einen Eindruck von dem Abenteuer erhalten, haben die Verantwortlichen eine Demoversion im Nintendo eShop zum Download bereitgestellt.

Eine kurze Anspielversion

Im Rahmen dieser Testversion kann man bereits vier Levels aus der ersten Welt spielen. Zunächst wird man in Marios Rolle Spielzeuge sammeln müssen, ehe man Mini-Marios in eine Spielzeugkiste führen darf. Des Weiteren hat man die Wahl zwischen einem Casual sowie einem Classic Modus. Sobald man im Casual Modus spielt, wird der Timer entfernt, wobei auch Checkpoint-Flaggen innerhalb der Levels eingeführt werden. Des Weiteren kann man fünf Treffer einstecken, ehe man ein Leben verliert. Der Classic Modus bietet hingegen die gewohnte Herausforderung, die man aus dem originalen „Donkey Kong“ kennt.

Die Entwickler hatten bereits bekanntgegeben, dass man durch acht Welten rennt, springt, klettert und schwingt. In diesen werden über 130 unterschiedliche Levels zur Verfügung stehen. Findet die Schlüssel, um die Mini-Marios zu erreichen, schnappt euch die Geschenke und meistert ein jedes Level. Dafür muss man die Umgebung genau beobachten und den eigenen Verstand nutzen, um die Hindernisse und Gefahren zu überwinden.

Außerdem kann man „Mario vs. Donkey Kong“ im lokalen Mehrspieler mit bis zu zwei Spielern spielen. Dabei kann man in jedem Level neue Überraschungen erleben. Mario und Toad arbeiten zusammen, um die Levels erfolgreich zu beenden.

„Mario vs. Donkey Kong“ wird am 16. Februar 2024 für die Nintendo Switch erscheinen. Damit ihr noch einmal einen ausgiebigen Eindruck von dem Abenteuer erhaltet, haben die Entwickler auch einen Overview-Trailer bereitgestellt. Dieser zeigt alle Funktionen, die man in wenigen Wochen erleben kann.

Weitere Meldungen zu Mario vs. Donkey Kong.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren