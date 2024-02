Marvel’s Spider-Man 2: Title Update mit New Game Plus hat einen Termin

Nun steht fest, wann der zweite "Marvel's Spider-Man"-Ableger seinen New Game Plus Modus erhält. Insomniac Games gab den genauen Termin heute bekannt.

Vorgestern reagierte Insomniac noch auf die Nachfrage bezüglich des New Game Plus Modus. Die Verantwortlichen teilten mit, dass sie weiter daran arbeiten. Zuvor musste das geplante Update bereits einmal verschoben werden.

Nur zwei Tage später hat das Sony-Studio den konkreten Termin für das Update via Twitter/X verkündet: Am 7. März ist es so weit. Demnach müsst ihr euch noch einen Monat gedulden, bis ihr einen zweiten Durchlauf mit euren bisherigen Fortschritten angehen dürft.

Mehr als nur New Game Plus

Der NG-Plus-Modus ist aber nicht alles, was das Update enthält. Auch neue Anzüge für Peter und Miles sind dabei. Darüber hinaus soll es noch mehr Neuerungen geben, wobei die Entwickler aber nicht ins Detail gehen.

Geplant sind unter anderem Audio-Beschreibungen, eine Replay-Funktion für Missionen und farblich anpassbare Symbiontenranken. Die Tageszeit sollt ihr ebenfalls anpassen können.

Eine komplette Liste mit allen Features kommt, wenn der Release nicht mehr weit entfernt ist. Sobald dies geschehen ist, wird PLAY3.DE schnellstmöglich darüber informieren. Wir sind gespannt, was uns damit genau erwartet.

„Marvel’s Spider-Man 2“ ist seit dem 20. Oktober vergangenen Jahres exklusiv für PS5 verfügbar. Der Preis beträgt 79,99 Euro. Wer PS Plus Premium hat, kann vor dem Kauf eine zweistündige Testversion spielen.

Der nächste Titel, den Insomniac veröffentlichen wird, ist „Marvel’s Wolverine“. Wann dazu neue Infos folgen, ist gänzlich unbekannt. Vermutlich wird es beim nächsten PlayStation Showcase der Fall sein.

