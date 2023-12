Marvel’s Spider-Man 2: New-Game-Plus verschoben – Insomniac benötigt mehr Zeit

Zu den Features, die mit einem kommenden Update den Weg in "Marvel’s Spider-Man 2" finden werden, gehört unter anderem ein New-Game-Plus-Modus. Wie die Entwickler von Insomniac Games einräumten, werden wir uns hier allerdings noch etwas länger als ursprünglich geplant gedulden müssen.

Bereits im Oktober gaben die Entwickler von Insomniac Games bekannt, dass der PS5-exklusive Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ mit einem New-Game-Plus-Modus versehen wird.

Dieser versetzt euch in die Lage, die Kampagne nach dem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei den Großteil der freigeschalteten Inhalte und Fähigkeiten zu übernehmen. Wie Insomniac Games einräumte, werden wir uns noch etwas länger gedulden müssen, als ursprünglich angenommen.

Laut eigenen Angaben benötigt das kalifornische Studio für die Umsetzung des Features noch etwas mehr Zeit. Als neues Releasezeitfenster wurde Anfang 2024 ausgerufen.

Allerdings ohne einen konkreten Termin zu nennen.

Mehr Zeit für den finalen Feinschliff

„Wir haben Neuigkeiten zum nächsten Spiel-Update für Marvel’s Spider-Man 2“, so die Entwickler. „Wir wissen, dass die Spieler sehnsüchtig auf Features wie New Game+ und Audiobeschreibungen und viele andere gewartet haben. Wir haben intensiv an diesen Funktionen gearbeitet und benötigen weitere Tests, um sicherzustellen, dass die Qualität unseren Standards entspricht.“

In den letzten Wochen arbeitete Insomniac Games laut eigenen Angaben an weiteren Features für „Marvel’s Spider-Man 2“. Darunter der Möglichkeit, die Tageszeit zu verändern oder bereits abgeschlossene Missionen ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen.

Gleichzeitig ist in dem offiziellen Statement von weiteren Features die Rede, zu denen allerdings keine weiteren Details genannt wurden.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erschien im Oktober exklusiv für die PS5 und verkaufte sich in den ersten 24 Stunden mehr als 2,5 Millionen Mal. Damit schwang sich das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales zum bisher schnellstverkauften Titel in der Geschichte der PlayStation Studios auf. Nach elf Tagen fiel sogar die Marke von fünf Millionen verkauften Einheiten.

Aktuell entstehen bei Insomniac Games weitere Projekte. Unter diesen befinden sich ein nicht näher konkretisierter Multiplayer-Titel sowie „Marvel’s Wolverine“, das unbestätigten Berichten zufolge 2025 erscheint.

