Nintendo: Partner-Direct- und Pokémon Presents-Übertragungen angekündigt

Nintendo und The Pokémon Company haben eine Direct sowie eine Pokémon Presents angekündigt. In den nächsten Tagen werden Ausblicke auf die kommenden Projekte der beiden Unternehmen gewährt.

In den Gerüchteküchen brodelt es immer wieder rund um den Nintendo Switch-Nachfolger, der voraussichtlich Anfang 2025 auf den Markt kommen soll. Bis dahin ziehen noch einige Monate ins Land, die bisher noch nicht mit allzu vielen Spielen für die aktuelle Nintendo-Plattform gefüllt sind. Dies dürfte sich in Kürze ändern.

Ein Ausblick auf das erste Halbjahr

Denn Nintendo hat eine neue Direct angekündigt, die bereits morgen stattfinden wird. Dabei handelt es sich um einen Partner Showcase, der 25 Minuten voller Informationen rund um Switch-Spiele bieten soll, die in der erste Hälfte dieses Kalenderjahres erscheinen werden. Der Fokus liegt auf Titeln, die von Publishing- und Entwicklungspartnern erschaffen werden.

Die Direct wird am 21. Februar 2024 um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf YouTube sowie auf der offiziellen Nintendo-Seite übertragen.

Des Weiteren hat auch The Pokémon Company eine Pokémon Presents-Übertragung angekündigt. Diese wird am kommenden Dienstag, den 27. Februar 2024 um 15 Uhr stattfinden. Diese wird man ebenfalls über YouTube verfolgen können. Die Verantwortlichen versprechen einige „aufregende Neuigkeiten“ für den Pokémon Day 2024.

Diesbezüglich gibt es auch schon ein interessantes Gerücht. So ist Nintenduo aufgefallen, dass in einem kurzen Werbeclip auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal ein Hinweis auf „Pokémon Gold & Silber“ gegeben wurde. Die Klassiker werden in der Videobeschreibung erwähnt.

Dementsprechend könnte es sein, dass die zweite Generation als nächstes ein Remake erhalten wird. Um was wird es sich dabei handeln? Ein klassisches Remake, das vor allem grafisch ein Upgrade bieten wird oder eine Neuauflage im Stile der „Let’s Go Pikachu & Evoli“-Titel, die bereits die erste Generation in ein neues Gewand steckten?

Genaueres werden wir voraussichtlich in einer Woche erfahren. Wir werden euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Die Ankündigung der Nintendo Switch 2 scheint hingegen noch etwas auf sich warten zu lassen.

