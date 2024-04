Slay the Spire 2: Der beliebte Deckbuilder erhält einen Nachfolger

Am gestrigen Abend hatte das Entwicklerstudio Mega Crit die Chance genutzt und im Rahmen des Triple I–Initiative-Showcases den Roguelike-Deckbuilder „Slay the Spire 2“ offiziell angekündigt. Die Veröffentlichung wird zunächst ausschließlich für den PC (via Steam) erfolgen. So plant man für Anfang 2025 einen Early Access zu starten. Allerdings sollten spätere Konsolenversionen nur eine Frage der Zeit sein.

Somit werden die Fans des 2019 veröffentlichten ersten Teils endlich neue Herausforderungen erhalten. „Slay the Spire“ konnte seinerzeit einen Wertungsschnitt von 89 Punkten erzielen und zählt gemeinhin als eines der besten Indiespiele der letzten Jahre.

Neue Herausforderungen für alle Slayer

Doch kommen wir erst einmal zu der Grundlage von „Slay the Spire 2“. Demnach musste die Zivilisation 1000 Jahre warten, ehe die Tore des Spire wiedereröffnet wurden. Die Spieler werden Freunde und Feinde treffen, während sie sich an die Spitze des Spire kämpfen.

Natürlich können die Entwickler noch nicht allzu viele Details verraten, wenn der Early Access erst im nächsten Kalenderjahr startet. Allerdings soll man sich auf neue Slayer mit eigenen Kartensätzen, Mechaniken und Persönlichkeiten freuen können.

Im Spire werden komplett neue Gegner, Ereignisse und Schätze auf einen warten, wobei sich die Räume und Gegenstände bei jedem Spielen ändern sollen. Somit kann man riskante Builds ausprobieren oder doch die „sichere“ Variante gehen. Am Ende werden immer wieder die Bosse entscheiden, ob euer Build gut genug ist.

Darüber hinaus haben die Entwickler neue Arten zu spielen versprochen. Die Details behält man diesbezüglich noch für sich. Jedoch hat man „Slay the Spire 2“ in einer neuen Engine komplett neu programmiert, um auch moderne Features einzuführen und neue Grafiken zu bauen. Auch die Modding-Community soll weitere Möglichkeiten erhalten.

Abschließend bedankt man sich mit dem Early Access nochmal bei der Community. Diese hatte schon beim ersten Teil einen massiven Anteil am Erfolg und der Entwicklung. Und für all die Unterstützung möchte man es den Spielern ermöglichen, erneut einen Einfluss auf den neuen Teil nehmen zu können.

Damit wir schon einmal einen ersten Eindruck von „Slay the Spire 2“ erhalten, haben die Entwickler auch einen offiziellen Ankündigungstrailer veröffentlicht.

