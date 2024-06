The First Descendant: Release-Termin steht fest – Trailer gewährt Einblicke in den Loot-Shooter

The First Descendant:

"The First Descendant" steuert auf den Launch zu. Der Release-Termin steht fest und auch einen neuen Trailer können sich Fans von Schießereien anschauen.

„The First Descendant“, das mit Spielen wie “Destiny 2” in Konkurrenz treten soll, hat einen Termin erhalten und wird demnach schon im kommenden Monat für Konsolen und PC erscheinen.

Dank der heutigen Show zum Summer Game Fest können sich Shooter-Fans den folgenden Termin markieren: Der Free-to-Play-Launch erfolgt am 2. Juli 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Unterhalb dieser Zeilen steht ein Trailer zur Ansicht bereit.

Neue Gegner und Verbündete

Während der Trailer keine detaillierten Einblicke in das Gameplay von „The First Descendant bietet, gewährt er einen kleinen Vorgeschmack auf die potenziellen Fähigkeiten und die actiongeladene Teamarbeit. Er zeigt, wie sich die wichtigsten Descendants in den Kampf stürzen, neuen Gegnern gegenüberstehen und auf dem Weg dorthin einige neue Verbündete treffen.

“Der neueste Trailer hebt nicht nur die spannende Action und das kooperative Gameplay hervor, das die Spieler erleben können, sondern zeigt auch neue Charaktere und Bosse, die bei der Markteinführung und durch Updates nach der Markteinführung eingeführt werden”, schreibt Nexon zum Spiel.

Der Publisher bereitet sich darauf vor, in Kürze weitere Informationen zum Launch am 2. Juli 2024 zu veröffentlichen, darunter die Start-Elemente und Events.

Nachfolgend steht der heutige Trailer zur Ansicht bereit:

„The First Descendant“ wurde für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC entwickelt. Der Titel kann im PlayStation Store weiterhin auf die Wunschliste gepackt werden. Vorbestellungen sind trotz der Terminankündigung noch nicht möglich.

