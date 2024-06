The Precinct: Ein Cop-Abenteuer auf den Spuren von GTA – Trailer & Termin für die PS5

The Precinct:

Mit "The Precinct" kündigten die Indie-Entwickler von Fallen Tree Games im letzten Jahr ein Cop-Abenteuer an, das reichlich "GTA"-Vibes versprüht. Ein frisch veröffentlichter Trailer liefert Eindrücke aus dem Spielgeschehen und den finalen Releasetermin.

Mit der offiziellen Ankündigung von „The Precinct“ sorgten die Indie-Entwickler von Fallen Tree Games im letzten Sommer für reichlich Gesprächsstoff.

Spielerisch haben wir es bei „The Precinct“ mit einem Cop-Abenteuer zu tun, in dem wir in die Rolle des frisch gebackenen Polizisten Nick Cordell Jr. schlüpfen. Im Amerika der 1980er-Jahre nimmt dieser den Kampf gegen das Verbrechen auf. Zu den Besonderheiten von „The Precinct“ gehören die Top-Down-Perspektive und der allgemeine Look des Spiels, die reichlich „GTA“-Vibes versprühen.

Ob „The Precinct“ den hohen Erwartungen der Community gerecht wird, erfahren wir in etwas mehr als zwei Monaten. Wie Fallen Tree Games in einem neuen Trailer verrät, erfolgt der Release am 15. August 2024. Neben dem Releasetermin liefert uns der Trailer Eindrücke aus dem Spielgeschehen.

Eine prozedural generiete Sandbox

Offiziellen Angaben zufolge kombiniert „The Precinct“ Elemente klassischer Polizeisimulationen mit einer extravaganten Open-World-Sandbox. Bei der Gestaltung der Spielwelt setzt Fallen Tree Games auf prozedural generierte Elemente, wodurch laut dem Indie-Studio auch auf lange Sicht für Abwechslung gesorgt ist.

Ihr patrouilliert auf den Straßen Avernos und achtet auf Hilferufe, um Klein- und Großkriminelle aufzuhalten. Weiter versprechen die Entwickler spektakuläre Verfolgungsjagden und Schussgefechten. Mit euren polizeilichen Maßnahmen nehmt ihr Einfluss auf das Machtverhältnis zwischen den Banden in Averno.

Einer lebendigen Stadt, in der es zu allerlei zufällig generierten Verbrechen kommt. Darunter Parkverstöße, Banküberfälle, Straßenrennen und Drogenhandel. Während ihr auf den Straßen der Stadt patrouilliert, bekommt ihr es mit Yuppies, Obdachlosen, Straßenhändlern und wütenden Taxifahrern zu tun.

Gadgets unterstützen den Kampf gegen das Verbrechen

„Rase in intensiven Auto- und Helikopterjagden durch die Stadt, verfolge dein Ziel durch sich windende Gassen und walte Gerechtigkeit. Dabei bist du nicht auf dich allein gestellt: Die besten Polizeibeamten Avernos samt Ausstattung stehen dir zur Seite. Ein ausgeklügeltes Unterstützungssystem gewährt dir Zugriff auf Streifenwägen, Straßenblockaden, Nagelbänder und mehr“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„The Precinct“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie die Verantwortlichen von Fallen Tree Games auf Nachfrage eines Spielers bestätigten, werden Besitzer einer Switch leider leer ausgehen.

