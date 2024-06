Prince of Persia The Lost Crown: Großes Update jetzt verfügbar, Story-DLC folgt

Prince of Persia The Lost Crown:

Ubisoft hat für "Prince of Persia: The Lost Crown" ein großes Update vorgestellt. Zu den neuen Inhalten, die ab sofort verfügbar sind, kommt später im Jahr auch ein DLC.

Fans von „Prince of Persia: The Lost Crown“ können sich über aufregende Neuigkeiten freuen. Ubisoft hat während der Forward-Show ein neues Update angekündigt. Es kann mittlerweile auf die Plattform der Wahl geladen werden. Aber das war längst nicht alles.

Das aktuelle Update trägt den Namen „Divine Trials“ und beinhaltet mehr Inhalte als die vorherigen. Es erweitert das actionreiche Plattformspiel um 22 sogenannte Experten-Herausforderungen, die von Bosskämpfen bis hin zu neuen Rätselräumen reichen.

Spieler, die diese Herausforderungen meistern, werden mit neuen Accessoires und Outfits belohnt, die zusätzliche Anreize bieten sollen, sich erneut in die Abenteuer des Spiels zu stürzen. Umfangreiche Beschreibungen zum Update hält Ubisoft hier bereit.

Story-DLC folgt im September

Die kostenlose Erweiterung ist jedoch nur der Anfang. Ubisoft plant bereits für September die Veröffentlichung eines umfangreichen Story-DLCs mit dem Titel „The Mask of Darkness“. Dieser DLC wird die Handlung von „Prince of Persia: The Lost Crown“ erweitern und den Spielern neue Einblicke in die faszinierende Welt rund um das Franchise bieten.

Freude über neue Inhalte für The Lost Crown

Das Update und die Ankündigung des DLCs zeigen, dass Ubisoft weiterhin starkes Engagement für die Unterstützung von „Prince of Persia: The Lost Crown“ nach dessen Veröffentlichung zeigt. Diese Unterstützung ist bemerkenswert, da es sich hier um ein Spiel handelt, das nicht dem typischen Open-World- und Live-Service-Format des Entwicklers entspricht, wie man es etwa von den „Assassin’s Creed“-Spielen kennt.

Die Entwickler zielen darauf ab, den Spielern dennoch durch regelmäßige Updates und Zusatzinhalte einen höheren Wiederspielwert zu bieten.

Viele Spieler haben positiv auf diese neuen Ankündigungen reagiert. In den Foren und Kommentarbereichen häufen sich die positiven Rückmeldungen. Viele loben die intensiven Bosskämpfe und hoffen auf einen speziellen Boss-Rush-Modus im zukünftigen DLC.

„The Lost Crown“ hat seit seiner Veröffentlichung eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die neuen Inhalte bieten sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern die Möglichkeit, noch tiefer in die Welt rund um den Prinzen einzutauchen und neue Herausforderungen zu meistern.

