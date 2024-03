Prince of Persia The Lost Crown: Speedrun und Permadeath sind da – Changelog mit weiteren Details

Prince of Persia The Lost Crown:

"Prince of Persia: The Lost Crown" hat ein neues Update erhalten, das zwei neue Modi und weitere Inhalte in das Spiel brachte.

Ubisoft hat das erste kostenlose Inhaltsupdate für “Prince of Persia: The Lost Crown” veröffentlicht. Es beinhaltet zwei neue Spielmodi, darunter Permadeath und Speedrun. Ebenso erhalten Spieler zusätzliche Inhalte für Sargon.

Der gesamte Changelog liefert weitere Informationen zum heutigen Update. Zudem zeigt ein Video, was die neuen Inhalte zu bieten haben.

Informationen zu Permadeath und Speedrun

Der neue Permadeath-Modus von “Prince of Persia: The Lost Crown” beendet das Spiel sofort, sobald der Spieler stirbt. Der Modus kann beim Start eines neuen Durchlaufs aktiviert werden.

Spieler, die den Permadeath-Modus erfolgreich hinter sich bringen, werden mit einem neuen Outfit belohnt, dem Holo Chroma. Wer es schafft, im Permadeath-Modus den Schwierigkeitsgrad „Unsterblich“ zu meistern, schnappt sich am Ende das Gold-Outfit als Belohnung.

Ubisoft hat Tipps parat, die dabei helfen sollen, den Permadeath-Modus zu überleben:

Nutze den Wak-Wak-Baum regelmäßig, um deine Lebensenergie zu regenerieren, und wechsle je nach Bedarf deine Amulette aus.

Verbessere die Ausrüstung und erwerbe eine Vielzahl von Heiltränken, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein.

Verlasse den Hauptpfad und finde die Blütenblätter des Somabaums, um deine Gesundheitsleiste zu erhöhen.

Im Speedrun-Modus werden Spieler herausgefordert, das Spiel möglichst schnell abzuschließen und ihre besten Zeiten zu erreichen.

Spieler, die „Prince of Persia: The Lost Crown” in weniger als zehn Stunden auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad beenden, erhalten das Swift Sargon-Outfit.

Das nachfolgende Bild zeigt, wie die Bestzeiten gelistet werden:

Die besten Zeiten werden im Speedrun-Modus verewigt.

Zusätzliche Features zur Steigerung des Spielerlebnisses beinhalten den Kauf von Schatzkarten von Fariba, die mit Zeitkristallen bezahlt werden. Darauf sind in jeweiligen Regionen von “Prince of Persia: The Lost Crown” nicht gesammelte Gegenstände markiert.

Weitere neue Funktionen und Änderungen:

Neue Option zur Aktivierung von “Omnidirektionalem Parieren” Damit können Spieler Angriffe parieren, die von hinten, oben oder unten kommen.

Der Bereich der benutzerdefinierten Schwierigkeitsparameter wurde erweitert. Der Schwierigkeitsgrad „Parieren“ kann nun auf „Sehr leicht“ eingestellt werden. Feindlicher Schaden und gegnerische Lebenspunkte haben einen größeren Bereich

Neue Option „Automatisches Nachfüllen von Athra“ im benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrad

Neue Option zum Ausblenden des HUD

Neue Option zum Einstellen des Hintergrund-Audiopegels.

Unterstützung von 120Hz auf der Xbox Serie S

Weitere Beschreibungen zum neuen Update von “Prince of Persia: The Lost Crown” sind auf der offiziellen Ubisoft-Seite zusammengefasst.

Falls ihr Prince of Persia: The Lost Crown noch nicht besitzt:

“Prince of Persia: The Lost Crown” ist auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und PC verfügbar. Nachfolgend startet ihr den Trailer zum heutigen Update.

