PSN Sale: 40 Prozent sparen – Gefeiertes Metroidvania erfährt die erste Preissenkung

Mit "Prince of Persia: The Lost Crown" lieferten die Entwickler von Ubisoft Montpellier einen der Überraschungshits des Jahres 2024 ab. Im PlayStation Store habt ihr derzeit die Möglichkeit, euch den Action-Plattformer zum Angebotspreis zu sichern.

Im Januar veröffentlichten die Entwickler von Ubisoft Montpellier den Action-Plattformer „Prince of Persia: The Lost Crown“ für die Konsolen und den PC.

Nicht nur mit dem Metascore von 86 Punkten entwickelte sich das Metroidvania zu einem der ersten Überraschungshits des Jahres 2024. Der User-Score von 8.6 zeigt, dass „Prince of Persia: The Lost Crown“ bei der Community ebenfalls sehr gut ankam. Solltet ihr ein Auge auf den Titel geworfen, euch bislang jedoch nicht zu einem Kauf durchgerungen haben, bietet euch der PlayStation Store aktuell einen weiteren Anreiz.

Im Rahmen des heute gestarteten großen Sales wurde nämlich auch „Prince of Persia: The Lost Crown“ erstmals im Preis gesenkt. Aktuell spart ihr hier 40 Prozent.

Dies gilt sowohl für die Standard-Ausgabe als auch die digitale Deluxe Edition.

Diese Inhalte bietet die Deluxe Edition

Im Zuge des aktuellen Sales im PlayStation Store sinkt der Preis der Standard-Version von 49,99 Euro auf 29,99 Euro. Die digitale Deluxe Edition hingegen ist für 35,99 Euro statt der gewohnten 59,99 Euro verfügbar. Neben dem Spiel an sich bietet diese zusätzliche digitale Inhalte. Darunter ein Abenteuerhandbuch, das „Unsterblicher“-Outfit oder das „Wohlstandsvogel“-Amulett.

Beide Angebote könnt ihr bis zum 28. März 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit in Anspruch nehmen. Möchtet ihr vor dem Kauf zunächst Probe spielen, ist auch dies kein Problem. Im PlayStation Store wartet nämlich eine kostenlose Demo auf euch.

Die Demo bringt es auf eine Spielzeit von etwa einer halben Stunde und liefert einen Eindruck von den spielerischen Kernmechaniken des Action-Plattformers.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erschien im Januar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Nintendo Switch. Im neuesten Titel von Ubisoft Montpellier schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten Sargon, der vor der Aufgabe steht, den entführten persischen Prinzen zu retten.

Metroidvania-typisch warten in der Welt von „Prince of Persia: The Lost Crown“ nicht nur allerlei Kämpfe auf uns. Auch das eine oder andere Puzzle möchte gelöst werden. Gleichzeitig lädt die Welt mit allerlei Geheimnissen zu ausführlichen Erkundungstouren ein.

