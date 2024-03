PSN-Angebote für PS5 und PS4: Sale mit mehr als 1.300 Favoriten gestartet

Im PlayStation Store ging ein neuer Sale mit mehr als 1.300 Angeboten an den Start. "Unerlässliche Favoriten" erhielten diesmal eine Preissenkung.

Sony hat am heutigen Mittwoch einen weiteren Sale freigeschaltet. Er läuft unter dem Label “Unerlässliche Favoriten” und umfasst einmal mehr Spiele, die in vielen Fällen regelmäßig im Angebot sind. Doch es gibt auch besondere Preisnachlässe.

Sofern der letzte PS Plus-Sale außen vor gelassen wird, bekam “Avatar: Frontiers of Pandora” den bisher besten PSN-Preis verpasst. Für 47,99 statt 79,99 Euro ist das Ubisoft-Adventure im Angebot. Für diesen Betrag war beim vorherigen Sale eine PS Plus-Mitgliedschaft notwendig. Gleiches gilt für die “Avatar: Frontiers of Pandora Ultimate Edition”, die bis zum 28. März 2024 reduzierte 77,99 statt 129,99 Euro kostet.

Ein Dauergast in den Sales ist “Control”, das in der Standard-Edition mal wieder für 7,49 statt 29,99 Euro verkauft wird. Auch die Erweiterungen sind im Angebot. Spieler können alternativ zur Ultimate-Edition greifen. Sie kostet 9,99 statt 39,99 Euro. Der Titel aus dem Hause Remedy befindet sich auch in der Extra-Bibliothek.

Wreckfest, Demon’s Souls und Mehr

Die “Demon’s Souls Digital Deluxe Edition” ist ein weiterer Dauergast. Der Rabatt von 40 Prozent lässt den zu zahlenden Betrag auf 59,99 Euro schrumpfen. “Wreckfest: Drive Hard. Die Last.” bekommt ihr für 8,99 statt 29,99 Euro, was einem neuen Bestpreis zu entsprechen scheint. PS Plus-User ab der Extra-Stufe finden die Vollkontakt-Rennen allerdings auch in der Bibliothek.

“Payday 3” ist zum zweiten Mal für 25,99 statt 39,99 Euro im Sale dabei. Falls ihr wissen möchtet, warum der Starbreeze-CEO seinen Posten räumen musste – hier habt ihr die Antwort. “Kena: Bridge Of Spirits” gibt es für 15,99 statt 39,99 Euro. Auch in der PS Plus-Bibliothek steht das Adventure zur Auswahl.

Weitere Deals im PlayStation Store:

“Lego Star Wars: Das Erwachen Der Macht” schnappt ihr euch für 8,99 Euro, was einem Rabatt von 85 Prozent entspricht. “Lara Croft And The Temple of Osiris” ist mit einem Preis von 2,99 Euro im neusten Sale vertreten. “Final Fantasy 16” wandert für 47,99 Euro in die persönliche Bibliothek. Spieler sparen hier 40 Prozent.

Das waren nur sehr, sehr wenige Beispiele aus dem neusten Sale. Die Gesamtübersicht umfasst mehr als 1.300 Angebote, durch die ihr euch auf der Konsole oder im Webstore des PlayStation Networks scrollen könnt. Die Sale-Übersicht im Webstore haben wir nachfolgend verlinkt:

Falls diesmal nichts für euch dabei ist: Heute Abend wird es noch einmal spannend. Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium stehen vor der Ankündigung. Wir werden gegen 17:30 Uhr berichten. Die Neuzugänge der Essential-Stufe stehen seit der vergangenen Woche zum Download bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren