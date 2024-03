Payday 3: Zahlen auf einem katastrophalen Niveau – CEO aufgrund der Performance entlassen

Nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Launch von „Payday 3“ besserten die Entwickler von Starbreeze in den Folgemonaten mit diversen Updates nach.

Allerdings gelang es dem Studio bislang nicht, das Schicksal des Coop-Shooters zum Guten zu wenden. Dies verdeutlichen auch die aktuellen Zahlen von „Payday 3“. Wie sich SteamDB entnehmen lässt, lag der Höchstwert der gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spieler auf Steam in den letzten 24 Stunden bei gerade einmal 378.

Zwischenzeitlich sank die Anzahl der gleichzeitig aktiven Nutzerinnen und Nutzer am 11. März 2024 sogar auf weniger als 130. Zum Vergleich: Der Spitzenwert des Vorgängers „Payday 2“ lag in den vergangenen 24 Stunden bei 31.866.

Trotz der enttäuschenden Zahlen bekräftigten die Verantwortlichen von Starbreeze im letzten Monat noch einmal, dass sie „Payday 3“ nicht aufgeben und für ein Comeback sorgen möchten.

Der CEO von Starbreeze räumt seinen Posten

In einer aktuellen Mitteilung kündigte Starbreeze heute an, dass die aktuelle Performance von „Payday 3“ beziehungsweise des Studios ein Handeln des Board of Directors erforderte. Um Starbreeze wieder auf Kurs zu bringen, entschloss sich das Board of Directors dazu, den bisherigen CEO Tobias Sjögren seines Postens zu entheben.

Als neuer Interims-CEO wurde Branchenveteran Juergen Goeldner berufen. Goeldner leitete seinerzeit die deutsche Niederlassung von THQ, war im Management von Square Enix aktiv und fungierte bis 2020 als CEO des Publishers Focus Home Interactive (heute: Focus Entertainment).

Mit dem frischen Wind in der Führungsetage soll Starbreeze auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden.

„Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie, die darauf ausgerichtet ist, attraktive Spiele auf Basis eigener und lizenzierter Marken zu erschaffen“, sagte Starbreeze-Vorsitzender Torgny Hellström in einer Erklärung.

„Die gebündelte Einschätzung des Vorstands ist, dass die Umsetzung dieser Strategie eine andere Führung erfordert. Juergen Goeldner ist seit 2023 Teil des Vorstands und mit über 40 Jahren Branchenerfahrung eine starke Zwischenlösung.“

„Payday 3“ erschien im September 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

