Rainbow Six Siege: Ubisoft stellt die ersten Inhalte der R6-Membership vor

Ubisoft hat die Inhalte der R6-Membership des Taktik-Shooters "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" vorgestellt. Die Abonnenten werden sich über einige exklusive kosmetische Inhalte freuen können.

Vor wenigen Wochen hatte Ubisoft angekündigt, dass man für den Taktik-Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ ein Abo-Modell einführen wird. Unter dem Namen „R6-Membership“ wird man den Spielern zu einem festgelegten Kostenpunkt verschiedene Premium-Inhalte bieten.

Das bekommen die Abonnenten der R6-Membership im ersten Monat

Wer sich die Mitgliedschaft von „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ für einen Monat sichert, wird mit 9,99 Euro zur Kasse gebeten. Doch dafür erhält man Zugang zum Premium Battle Bass (ein Operator, Bravo-Packs, 600 R6-Credits, mehrere Dekopakete & mehr), ein Teil eines exklusiven legendären Sets, ein exklusives episches Paket, zehn Battle Pass-Stufen, ein Bravo-Pack, 10-prozentiger Rabatt im Laden und 30 Prozent schnellerer Battle Pass-Fortschritt.

Dementsprechend werdet ihr im Rahmen des Jahresabos der R6-Membership, das euch 79,99 Euro kosten wird, folgende Inhalte erhalten:

4 Premium Battle Passes

4 exklusive legendäre Sets

12 exklusive epische Pakete

12 Bravo-Packs

120 Kampfmarken

10 % Rabatt im Laden im Spiel (in Battle Pass enthalten)

30 % schnellerer „Battle Pass“-Fortschritt (in Battle Pass enthalten)

In den Abendstunden hat Ubisoft auch die Inhalte vorgestellt, die Abonnenten der R6-Membership im ersten Monat erwarten können.

Demnach erhaltet ihr einen legendären animierten Waffenskin für Warden, ein episches Mozzie-Paket, den Battle Pass zu „Operation New Blood“, zehn Battle Pass-Stufen und ein Bravo-Pack. Des Weiteren haben sie einen neuen Trailer veröffentlicht, der noch einmal den Ablauf der Content-Verteilung erklärt.

Dementsprechend müsst ihr euch einmal monatlich in „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ einloggen, um stets am 28. eines jeden Monats die neuen Inhalte zu erhalten. Wer vor dem 19. Juni 2024 die R6-Membership abonniert, bekommt auch einige Zusatzinhalte spendiert. Dabei handelt es sich um ein episches Ash-Paket sowie 600 R6-Credits.

Weitere Informationen zur R6-Membership könnt ihr bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken. Dort werden auch verschiedene Fragen beantwortet, die euch vielleicht auf der Seele liegen könnten.

Übrigens startet heute auch die neue Season „Operation New Blood“, die unter anderem zwei neue Rekruten einführt.

