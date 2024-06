Europa-Charts: Verkäufe von PS5, Xbox und Switch brechen ein – Spielebestseller im Mai

GSD hat die europäischen Spiele-Charts des Monats Mai 2024 veröffentlicht und ebenfalls grobe Statistiken zum Verkauf von Konsolen mitgeliefert.

Während in den Spiele-Charts viele Games anzutreffen sind, die bekannten Marken angehören und nicht in diesem Jahr auf den Markt kamen, sind auch neuere Titel dabei, darunter „EA Sports F1 24“

Konsolenverkäufe gingen um 40 Prozent zurück

Der Mai 2024 war für die Konsolenhersteller einmal mehr ein trüber Monat. Denn übergreifend kam es zu einem Rückgang von 40 Prozent. Während die sinkenden Verkäufe dem laufenden Trend entsprechen, muss der Vergleichszeitraum genauer betrachtet werden.

So wirkten sich im Mai 2023 das damals neue “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” und eine dazugehörige Edition des OLED-Switch-Modells positiv auf die Verkäufe aus. Im Mai 2024 fehlten derartige Impulse, womit die Switch im Jahresvergleich den größten Rückgang verbuchen musste. Jedoch gab es bei allen Konsolenplattformen große Einbußen.

Insgesamt kam es auf den berücksichtigten europäischen Märkten im Mai 2024 zu 311.000 Verkäufen von Spielekonsolen. Inbegriffen sind Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Portugal, Russland, Spanien, Schweden und die Schweiz, womit die Aussagekraft ein wenig eingeschränkt ist.

In derselben Fünf-Wochen-Periode fielen die Verkäufe von Zubehör um 25 Prozent, wobei der DualSense-Controller erneut das meistverkaufte Produkt war. Dessen Absätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr sogar. Auch hier wurden nur die genannten Länder abzüglich der Schweiz berücksichtigt.

EA Sports FC 24 vor GTA 5

Die Spiele-Charts basieren auf den Erhebungen in deutlich mehr Ländern, darunter auch Deutschland. Berücksichtigt wurden von GSD sowohl physische als auch digitale Verkäufe.

Im vergangenen Mai wurden in Europa insgesamt 11,6 Millionen PC- und Konsolenspiele verkauft. Dies bedeutet einen Rückgang von beinahe 17 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Auch hier ist “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” der Auslöser. Laut Gamesindustry wurden vom Switch-Spiel im Mai 2023 mehr Exemplare verkauft als von der kompletten Top 10 im Mai 2024. Ebenfalls hatten die Last-Gen-Versionen von “Hogwarts Legacy” im vergangenen Jahr einen positiven Einfluss.

Spitzenreiter wurde im Mai 2024 das Fußballspiel “EA Sports FC 24”, gefolgt vom Dauerseller “GTA 5”, der offenbar erst mit “GTA 6” aus den Charts verschwinden wird. “EA Sports F1 24″ schnappte sich den dritten Platz, allerdings mit Zahlen, die um 35 Prozent unterhalb des Vorgängers liegen.

Die PC-Version von “Ghost of Tsushima” wiederum beförderte das PlayStation-Spiel in die Charts zurück und landete auf Platz 4. Und auch für “Helldivers 2”, von Sony Interactive Entertainment im Februar veröffentlicht, war es ein erfolgreicher Monat.

Europäische GSD Mai 2024 Top 10 (Digital + Physisch):

Rang Spiel 1 EA Sports FC 24 (EA) 2 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 3 F1 24 (Codemasters) 4 Ghost of Tsushima: Director’s Cut (Sony) 5 Paper Mario: The Thousand Year Door (Nintendo) 6 Helldivers 2 (Sony) 7 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 8 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 9 Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) 10 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

Auf Gamesindustry sind alle Publisher und Länder aufgeführt, die bei der Erstellung der europäischen Spiele- und Konsolen-Charts berücksichtigt wurden.

