PS5: Kommt die native PS3-Kompatibilität? Gerüchte befeuern die Hoffnung

In der Vergangenheit erreichte uns gleich mehrfach das Gerücht, dass Sony an einer nativen PS3-Unterstützung für die PS5 arbeiten könnte. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche aktuell durch die Aussagen eines bekannten Leakers und Industrie-Insiders.

Nach wie vor hat die Abwärtskompatibilität auf der PS5 mit diversen Einschränkungen zu kämpfen. Vor allem an der Art und Weise, wie PS3-Klassiker auf der PS5 gespielt werden können, wurde in der Vergangenheit immer wieder Kritik laut.

Im Detail geht es um die Tatsache, dass hier eine Internetverbindung Pflicht ist, da die PS3-Klassiker lediglich über die Cloud auf der aktuellen Sony-Konsole gespielt werden können. Vor etwas mehr als zwei Jahren erreichte uns erstmals das Gerücht, dass die Entwickler von Sony intern an einem passenden Emulator beziehungsweise einer nativen PS3-Unterstützung für die PS5 arbeiten könnten.

Gerüchte, die aktuell Nick Baker, ein bekannter Industrie-Insider und Mitgründer von „Xbox Era“, befeuert. Dieser möchte laut eigenen Angaben von einer nativen PS3-Unterstützung für die PS5 erfahren haben.

Wie umfangreich fällt die native Unterstützung aus?

In einem Podcast äußerte sich Baker wie folgt: „Ich habe nur gehört, dass Sony an einer selektiven Abwärtskompatibilität der PlayStation 3 arbeitet.“ Interessant ist in diesem Zusammenhang der Begriff „selektiv“, der darauf hindeuten könnte, dass die native PS3-Unterstützung erst einmal mit ausgewählten Spielen startet.

Auch zu möglichen Verbesserungen und neuen Features wie einem FPS-Boost oder anderen Funktionen, die die Spielerfahrung von PS3-Titeln auf der PS5 verbessern, konnte Baker laut eigenen Angaben keine weiteren Details in Erfahrung bringen.

An dieser Stelle müssen wir anmerken, dass Baker mit seinen Aussagen und Prognosen in der Vergangenheit nicht immer richtig lag. Genießt die aktuellen Gerüchte um die native PS3-Unterstützung also erst einmal mit der nötigen Vorsicht.

Alte Gerüchte sprachen von einem Emulator

Während Baker von einer „selektiven Unterstützung“ von PS3-Spielen spricht, wiesen die Gerüchte aus dem Jahr 2022 auf einen klassischen Emulator hin. Für die alten Gerüchte war Giantbombs Jeff Grubb verantwortlich, der von einem PS3-Emulator erfahren haben wollte.

Zudem merkte Grubb an, dass der mögliche Emulator die Entwickler vor diverse technische Herausforderungen stellt.

Dementsprechend könnte das Feature noch einige Zeit auf sich warten lassen. Grubb seinerzeit: „Seitdem ich die ganze Woche darüber gesprochen habe, habe ich nachgeschaut, ich habe gefragt … es hört sich so an, als würde Sony an einer Emulation für PS3 auf PS5 arbeiten. Es kann jedoch einige Zeit dauern.“

Sony kommentierte die Gerüchte um einen möglichen PS3-Emulator bislang nicht.

