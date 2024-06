Palworld: Kam es nach Pokémon-Vergleichen zu „geeigneten Maßnahmen“?

Nintendo und die Pokémon Company hatten im vergangenen Januar einen kritischen Blick auf "Palworld" geworfen und rechtliche Schritte angedeutet. Was ist daraus geworden?

Es sieht danach aus, dass “Palworld” schon bald für die PS5 angekündigt wird. Nachdem ein Community-Manager zuletzt einen recht vielversprechenden Hinweis gab, stellt sich die Frage, was die Pokémon Company und Nintendo mittlerweile über das Spiel denken.

Noch im vergangenen Januar äußerten sich die Rechteinhaber hinter “Pokémon” dahin gehend, dass man Untersuchungen einleiten und „geeignete Maßnahmen“ ergreifen möchte, um “gegen alle Handlungen vorzugehen, die die Rechte am geistigen Eigentum von Pokémon verletzen”. Doch was ist daraus geworden?

Palworld-Entwickler wurden nicht kontaktiert

Die Ähnlichkeiten zwischen “Palworld” und “Pokémon” sind schwer zu übersehen. Aber offenbar reichte es nicht, um tatsächlich rechtliche Maßnahmen einzuleiten.

Gegenüber GameFile (via Eurogamer) betonte der “Palworld”-Creator Takuro Mizobe, dass dieser Drohung hinter den Kulissen nicht nachgegangen wurde: „[Wir haben] überhaupt nichts gehört. Nintendo und die Pokémon Company haben uns nichts gesagt.“

Kurioserweise hat Nintendo selbst dazu beigetragen, dass Mizobe einen Einstieg in die Spielebranche fand. So erklärte er im Interview, dass seine Karriere als Spieleentwickler mit einem einjährigen Trainingsprogramm begann, das von Nintendo unterstützt wurde.

Als Mitwirkender des Programms wirkte er bei der Veröffentlichung eines kostenlos herunterladbaren Spiels für den Nintendo DSi mit. Der Shooter wurde ausschließlich in Japan veröffentlicht.

Doch was hat Mizobe während der Zusammenarbeit mit Nintendo gelernt? „Ich denke immer: Neue Dinge zu machen, ist sehr schwer. Natürlich müssen wir das manchmal in der Spieleentwicklung tun, aber ich versuche, die Schaffung neuer Dinge so weit wie möglich zu vermeiden.“

Einstiger Hype vor möglicher PS5-Version verflogen

Das im Januar 2024 für PC und PS5 veröffentlichte “Palworld” konnte einen riesigen Hype entfachen und kam allein auf Steam zeitweise auf bis zu 2,1 Millionen gleichzeitige Spieler. Von diesen Erfolgen ist der Titel weit entfernt. Mittlerweile sind es in der Regel weniger als 30.000 gleichzeitige Spieler.

Weitere Inhalte sollen folgen, darunter eine neue Insel zum Erkunden und eine PvP-Arena. Sie sind für diese Woche angedacht. Zudem ist es offenbar geplant, eine Version von „Palworld“ für die PlayStation 5 zu veröffentlichen.

Darauf deuteten zuletzt blaue Herzen hin:

Sobald eine einschlägige Ankündigung für PS5 erfolgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Würdet ihr euch in das Spiel stürzen, wenn “Palworld” auch auf der Sony-Konsole veröffentlicht wird?

