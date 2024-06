Amazon Prime Day 2024: Termin angekündigt und erste Angebote freigeschaltet

Amazon hat dem Prime Day 2024 einen Termin spendiert. Schon heute können sich Kunden mit den ersten Angeboten in Stimmung bringen.

Amazon bereitet auf eine neue Schnäppchenjagd vor. Der Prime Day steht vor der Tür und seit heute wissen wir, wann er veranstaltet wird.

Der Amazon Prime Day läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli 2024. Es ist bereits die zehnte Ausgabe dieser Art, in der zahlreiche Produkte mit größeren und kleineren Preisnachlässen versehen werden.

Zur Einstimmung gibt es die ersten Angebote

Zu den Angeboten, mit denen Amazon die diesjährige Aktion Wochen vor dem Start einläutet, gehören fünf Monate Zugang zu Amazon Music Unlimited für Prime-Mitglieder sowie jeweils drei Monate Audible Premium und Kindle Unlimited.

Nachfolgend sind die Produktseiten verlinkt*:

Zu beachten ist, dass die Prime-Day-Angebote in der Regel exklusiv für Prime-Mitglieder sind. Kunden, die noch kein Abonnement haben, können sich bei Amazon weiterhin für eine kostenlose 30-Tage-Testversion anmelden*.

Die Kosten für eine Amazon Prime-Mitgliedschaft liegen bei 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr, sofern nicht gekündigt wird.

Was ist der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day ist ein jährliches Shopping-Event, das exklusiv für Mitglieder des Amazon Prime-Programms angeboten wird. Ursprünglich ins Leben gerufen, um das 20-jährige Bestehen von Amazon zu feiern, hat sich der Prime Day mittlerweile zu einem der größten Verkaufsevents des Jahres entwickelt, vergleichbar mit Black Friday und Cyber Monday.

Während des Prime Days, der meist im Juli stattfindet, bietet Amazon zahlreiche Produkte aus verschiedenen Kategorien zu reduzierten Preisen an. Besonders beliebt sind Angebote in den Bereichen Elektronik, Haushaltsgeräte und Gaming. Gaming-Enthusiasten haben etwa die Möglichkeit, Hardware wie Konsolen und Zubehör sowie Spiele zu gesenkten Preisen zu erwerben.

Nicht immer sind es Schnäppchen

Es ist empfehlenswert, sich vor dem Prime Day über die gewünschten Artikel zu informieren und Preise zu vergleichen. Außerdem ist es ratsam, als Prime-Mitglied frühzeitig auf die Angebote zuzugreifen, da die besten Deals oft schnell ausverkauft sind. Sobald der Sale im kommenden Juli an den Start geht, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Weitere Meldungen zu Amazon Prime Day.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren