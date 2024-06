Call of Duty Modern Warfare 3: Retro-Bit-Party-Modus lässt pixelige Köpfe wachsen

In "Call of Duty: Modern Warfare 3" startet "Season 4 Reloaded" heute mit einem pixeligen Spaß und größer werdenden Köpfen. "Bit Party" zeigt sich in einem Trailer.

Activision hat für “Call of Duty: Modern Warfare 3” und “Warzone” eine neue Season angekündigt. „Season 4 Reloaded“, so der komplette Name, startet am heutigen Donnerstag um 18 Uhr.

Zu den Neuerungen gehört ein farbenfroher Playlist-Modifikator namens “Bit Party”. Darin erleben Multiplayer-Spieler die Kämpfe in einem besonderen Pixel-Art-Stil. Ein von Activision veröffentlichter Trailer lässt vor dem Start der Season einen Blick darauf werfen.

Großer Kopf bringt Vor- und Nachteile

Im Bit-Party-Modus wird der Kopf des gesteuerten Charakters größer, wenn Spieler Feinde besiegen. Sobald er selbst eliminiert wurde, kehrt der Kopf zur Normalgröße zurück.

Obwohl ein größeres Hauptziel den Gegnern einschlägige Vorteile verschafft, profitieren auch die Spieler selbst von einem größer werdenden Kopf. Denn sie erhalten unter anderem mehr Punkte für das Erreichen von Zielen im Multiplayer-Modus von “Call of Duty: Modern Warfare 3”.

“Je größer der Kopf eures Operators ist, desto mehr Punkte erhaltet ihr für das Eliminieren von Feinden im Team-Deathmatch, das Einsammeln von Marken in Abschuss bestätigt und das Halten des Ziels in Stellung. In Herrschaft erobern größere Köpfe schneller Flaggen“, so Activision.

Mit größeren Köpfen werden Spieler zu einem besseren Ziel.

Ein ebenfalls geplantes Retro-Warfare-Event startet zeitgleich mit der Einführung der neuen Playlist und der Ergänzung von Mitgliedern der Task Force 141, die von Pixel-Art inspiriert sind, sowie einem neuen 8-Bit Blitz-Bundle.

Die Operator-Skins in Pixeloptik umfassen „8-Bit“-Versionen von Ghost, Price, Soap und Farah, perfekt für die Bit-Party-Playlist. Hinzu kommen zwei Waffen-Baupläne mit roten 8-Bit-Leuchtspuren und rotem 8-Bit-Gewalt-Todeseffekt.

Ebenfalls neu: die „Mit auf Reisen“-Striker-Maschinenpistole, das „Verdecktes Tragen“-Sturmgewehr SVA 545 und der „Kugel-Boogey“-Vollstrecker.

Die “Call of Duty”-Season 4 Reloaded wird zudem eine neue Core-6v6-Karte namens Incline in das Spiel einführen. Sie ist in den verschneiten Bergen von Urzikstan angesiedelt. Obendrauf gibt es verschiedene neue Modi, die das Gameplay verändern werden, darunter Mutation, Havoc, Headshots Only und Blueprint Gunfight.

Umfangreiche Informationen zur neuen Season hält Activision auf der offiziellen Webseite bereit.

