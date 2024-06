The First Descendant: Gameplay der 3 Spielfiguren und die Grafikmodi auf PS5

The First Descendant:

Bevor nächste Woche "The First Descendant" auf den Markt kommt, dürft ihr euch noch Gameplay-Videos zu den 3 Startcharakteren anschauen. Zudem sind die drei Grafikmodi für die Current-Gen-Konsolen bekannt.

Auf dem offiziellen PlayStation-Kanal wurden heute drei Videos zum kommenden Free-2-Play-Shooter „The First Descendant“ hochgeladen. Jedes davon stellt einen Charakter vor, den ihr zum Release spielen dürft.

Der Erste davon ist Valby. Hierbei handelt es sich um eine wasserbasierte Kriegerin, die das Schlachtfeld mit ihren Pfützen aufmischt. Zudem verschießt sie Seifenblasen-Kugeln und nutzt ihren Wäschebombenwerfer.

Video Nummer zwei widmet sich Bunny, die auf ihre elektrisierende Kraft setzt. Bezeichnet wird sie als „schnell, mächtig und unaufhaltsam“.

Das letzte Video stellt Ajax vor. Dieser göttliche Beschützer kann Barrieren erzeugen, die euer Team schützen und Angriffe reflektieren.

Wie ihr seht, verfügt jeder davon über andere Waffen und Fähigkeiten. Dem zuständigen Team war es offenbar wichtig, alle Spielfiguren möglichst einzigartig zu gestalten.

Mit der Zeit werdet ihr noch weitere Charaktere spielen dürfen. Diese könnt ihr euch mitsamt Outfit-Variationen freispielen.

3 Grafikmodi stehen in The First Descendant zur Auswahl

Zwischen diesen drei Grafikmodi könnt ihr auf der Konsole auswählen:

Auflösung

Performance

Balance

Wer einen Mittelweg zwischen Auflösung und Framerate haben möchte, hat mit dem Balance-Modus also eine dritte Wahl. Raytracing ist übrigens ebenfalls verfügbar – genauso wie AMD Frame Generation und Virtual Shadow Map für eine hohe visuelle Qualität.

Wie sich „The First Descendant“ spielt, haben wir in einem kürzlichen Test erfahren. Unsere ausführlichen Eindrücke davon haben wir in diesem Artikel geschildert:

Der Release findet am 2. Juli dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC statt. Ab diesem Datum könnt ihr euch den RPG-Shooter kostenlos herunterladen. Die Entwickler werden das Spiel durch Mikrotransaktionen finanzieren und bieten dafür einen Ingame-Store an. Die meisten Sachen sind kosmetischer Natur, doch auch EP-Booster und Charaktere lassen sich kaufen.

Was die Handlung von „The First Descendant“ zu bieten hat, seht ihr im cinematischen Trailer aus dem Jahr 2022. Möchtet ihr wiederum noch mehr Gameplay sehen, werdet ihr hier fündig.

Weitere Meldungen zu The First Descendant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren